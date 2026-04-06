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Aéroport d'Orly: un atterrissage perturbé par des tirs de mortiers d'artifice
information fournie par AFP 06/04/2026 à 14:40

Un avion de la compagnie aérienne EasyJet atterrit à l'aéroport d'Orly, le 6 avril 2026 dans le Val-de-Marne ( AFP / Thomas SAMSON )

Un avion de la compagnie aérienne EasyJet atterrit à l'aéroport d'Orly, le 6 avril 2026 dans le Val-de-Marne ( AFP / Thomas SAMSON )

Un avion EasyJet a dû retarder son atterrissage dimanche à l'aéroport d'Orly (Val-de-Marne) après des tirs de mortier d'artifice, a indiqué à l'AFP une source policière, tirs provenant peut-être du convoi d'un mariage, a ajouté une source proche du dossier, confirmant une information du Parisien.

En fin d'après-midi, un avion de ligne EasyJet était sur le point d'atterrir à Orly quand le pilote, observant des nuages de fumée, a dû reprendre de la vitesse et de l'altitude, détaille la source policière.

Après avoir fait une boucle, il a pu atterrir sur une autre piste de l'aéroport, sans incident cette fois-ci.

"EasyJet peut confirmer que le commandant de bord du vol EJU4874 entre Venise et Paris-Orly du 5 avril a choisi d'effectuer une remise de gaz de routine à l'arrivée à Orly en raison de la présence supposée de feux d'artifice à proximité de la piste", explique pour sa part EasyJet, contactée par l'AFP.

"Les pilotes d'EasyJet sont hautement qualifiés pour effectuer des remises de gaz par précaution et conformément à nos procédures, et le vol a ensuite atterri normalement. À aucun moment la sécurité des passagers à bord n'a été compromise", insiste la compagnie.

Les premiers éléments de l'enquête montrent que les tirs provenaient des communes limitrophes d'Ablon-sur-Seine et de Villeneuve-le-Roi.

Des images prises par un témoin montrent la présence d'un véhicule berline avec plusieurs individus à proximité tirant des mortiers d'artifices en l'air, ajoute la même source policière.

Une source proche du dossier précise que le véhicule semble à première vue être une voiture dans un cortège nuptial, et que les tirs "seraient semble-t-il des tirs de célébration non autorisés".

A 14H00 (heure de Paris), aucune personne n'avait été interpellée, ont confirmé plusieurs sources à l'AFP, et il était donc impossible d'établir si les tirs visaient sciemment l'avion ou l'aéroport.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 15:34

    "Les pilotes d'EasyJet sont hautement qualifiés pour effectuer des remises de gaz". J'espère que les pilotes des autres compagnies aussi... Quant aux tirs de mortiers, on sait exactement l'heure et l'endroit. Entre géo-localisation des portables et caméras de surveillance, on devrait retrouver les inconscients.... Surtout s'il s'agit d'un mariage. L'essentiel est qu'il y ait la volonté de le faire...

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