Aéroport d'Orly: un atterrissage perturbé par des tirs de mortiers d'artifice

Un avion de la compagnie aérienne EasyJet atterrit à l'aéroport d'Orly, le 6 avril 2026 dans le Val-de-Marne ( AFP / Thomas SAMSON )

Un avion EasyJet a dû retarder son atterrissage dimanche à l'aéroport d'Orly (Val-de-Marne) après des tirs de mortier d'artifice, a indiqué à l'AFP une source policière, tirs provenant peut-être du convoi d'un mariage, a ajouté une source proche du dossier, confirmant une information du Parisien.

En fin d'après-midi, un avion de ligne EasyJet était sur le point d'atterrir à Orly quand le pilote, observant des nuages de fumée, a dû reprendre de la vitesse et de l'altitude, détaille la source policière.

Après avoir fait une boucle, il a pu atterrir sur une autre piste de l'aéroport, sans incident cette fois-ci.

"EasyJet peut confirmer que le commandant de bord du vol EJU4874 entre Venise et Paris-Orly du 5 avril a choisi d'effectuer une remise de gaz de routine à l'arrivée à Orly en raison de la présence supposée de feux d'artifice à proximité de la piste", explique pour sa part EasyJet, contactée par l'AFP.

"Les pilotes d'EasyJet sont hautement qualifiés pour effectuer des remises de gaz par précaution et conformément à nos procédures, et le vol a ensuite atterri normalement. À aucun moment la sécurité des passagers à bord n'a été compromise", insiste la compagnie.

Les premiers éléments de l'enquête montrent que les tirs provenaient des communes limitrophes d'Ablon-sur-Seine et de Villeneuve-le-Roi.

Des images prises par un témoin montrent la présence d'un véhicule berline avec plusieurs individus à proximité tirant des mortiers d'artifices en l'air, ajoute la même source policière.

Une source proche du dossier précise que le véhicule semble à première vue être une voiture dans un cortège nuptial, et que les tirs "seraient semble-t-il des tirs de célébration non autorisés".

A 14H00 (heure de Paris), aucune personne n'avait été interpellée, ont confirmé plusieurs sources à l'AFP, et il était donc impossible d'établir si les tirs visaient sciemment l'avion ou l'aéroport.