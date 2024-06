Aéroport d'Orly : nouvel appel à la grève du 11 au 13 juin

Le mouvement social est initié par le deuxième syndicat des contrôleurs aériens de l'aéroport.

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Un nouveau préavis de grève pour les journées du 11, 12 et 13 juin a été déposé par un syndicat de contrôleurs aérien à l'aéroport d'Orly pour réclamer des recrutements supplémentaires, a annoncé l'Unsa-Icna mercredi 5 juin. "Orly est clairement relégué au second plan par la DGAC (Direction générale de l'aviation civile) par rapport à l'autre aéroport parisien, malgré un enjeu stratégique similaire" , a dénoncé auprès de l'AFP une source au sein de ce syndicat préférant conserver l'anonymat.

Le syndicat, deuxième en terme de représentativité chez les contrôleurs aériens (17% des voix aux dernières élections professionnelles) mais loin derrière le SNCTA (60%), dénonce la signature d'un accord entre la DGAC et le SNCTA fin avril prévoyant des mesures, notamment salariales, pour accompagner la refonte prévue du contrôle aérien en France.

70% des vols annulés lors de la dernière grève fin mai

L'accord avait été rejeté par les syndicats minoritaires Unsa-Icna et l'Usac-CGT (16%). Pour l'Unsa-Icna, il "acte une forte dégradation des conditions de travail des contrôleurs aériens" et ne vient pas régler les problèmes d'effectif.

Ce syndicat avait déjà appelé à la grève le week-end du 25 et 26 mai avec pour conséquence, l'annulation de 70% des vols à Paris-Orly, deuxième aéroport français après Paris-Charles de Gaulle. Le 25 avril, en pleine vacances scolaires, le trafic aérien avait été fortement perturbé partout en France et par ricochet en Europe, à cause d'un premier mouvement social, provoquant l'annulation de milliers de vols.