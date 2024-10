Aéronautique: RTX revoit à la hausse ses prévisions après un troisième trimestre dynamique

Gregory Hayes, PDG de RTX, le 12 septembre 2023 à Washington DC. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVIN DIETSCH )

L'entreprise américaine d'aéronautique et de défense RTX (ex-Raytheon), maison mère de Pratt & Whitney, a revu ses prévisions à la hausse pour 2024 après un troisième trimestre dynamique, meilleur qu'attendu par Wall Street.

De juillet à octobre, le groupe a vu son chiffre d'affaires grimper de 49% sur un an, à 20,1 milliards de dollars, un chiffre plus élevé que le consensus d'analystes interrogés par Bloomberg.

Sur cette même période l'an dernier, l'entreprise avait été pénalisée par une charge de 5,4 milliards de dollars, liée aux défauts dans une poudre de métal confectionnée par le groupe. Si l'on exclut cet effet exceptionnel, les ventes sont en progression de 6%.

Dopé par l'activité, le bénéfice net s'affiche quant à lui à 1,47 milliard de dollars contre une perte de près d'un milliard un an auparavant. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice ressort à 1,45 dollar (+16% sur un an), là aussi supérieur aux attentes du marché.

À la fin du troisième trimestre, le carnet de commandes de l'entreprise s'élevait à 221 milliards de dollars au total, "un record", selon la compagnie: 131 milliards de dollars pour l'aviation civile et 90 milliards de dollars pour la défense.

Dans le détail, sur cette période, la filiale Collins Aerospace, en pointe dans le domaine de la transmission et du traitement des données dans l'aéronautique, a vu son chiffre d'affaires grimper de 7% à environ 7 milliards de dollars. Le groupe profite de plusieurs programmes miliaires ainsi que de la croissance continue du trafic aérien dans l'aviation civile.

En excluant la charge exceptionnelle — liée à la poudre de métal défectueuse — qui avait plombé ses comptes l'an dernier, la division Pratt & Whitney, qui produit des moteurs d'avion, a vu ses revenus progresser de 14% sur un an. Elle atteint ainsi 7,24 milliards de dollars, portée par de solides ventes pour la défense.

La troisième filiale du groupe, Raytheon, spécialiste des systèmes de défense et d'électronique dans l'aérospatial, a à l'inverse vu son chiffre d'affaires reculer de 1% à près de 6,4 milliards de dollars, en raison de la cession de l'activité Cybersécurité, intelligence et services — une opération finalisée au premier trimestre 2024.

Dans la foulée de ces bons résultats, le groupe d'Arlington, en Virginie, a de nouveau relevé ses prévisions pour l'exercice 2024. Il table désormais sur des revenus compris entre 79,25 et 79,75 milliards (contre 78,75 et 79,5 milliards de dollars précédemment annoncés).

Il attend par ailleurs un bénéfice par action compris entre 5,50 et 5,58 dollars (contre une fourchette comprise entre 5,35 et 5,45 dollars).

Dans les échanges préliminaires avant l'ouverture de la Bourse de New York, aux alentours de 12H25 GMT, le titre de RTX gagnait 1,7%.