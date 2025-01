Aéronautique: RTX dépasse les attentes au 4T, le carnet de commandes toujours très fourni

L'entreprise américaine d'aéronautique et de défense RTX (ex-Raytheon), maison mère de Pratt & Whitney, a dégagé au quatrième trimestre des résultats en hausse et meilleurs qu'attendu, avec un carnet de commandes très étoffé.

(illustration) ( AFP / ROSLAN RAHMAN )

D'octobre à décembre, le groupe d'Arlington, en Virginie, a vu son chiffre d'affaires grimper de 9% à 21,6 milliards de dollars, selon un communiqué publié mardi. C'est plus que le consensus d'analystes interrogés par FactSet, qui tablaient sur 20,5 milliards.

Sur la période, le bénéfice net a atteint 1,48 milliard de dollars, en progression de 4%, dépassant là encore les attentes des analystes.

Rapporté par action, indicateur de référence pour les marchés, le bénéfice net a bondi de 19% à 1,54 dollar.

"Nous avons une forte dynamique à l'approche de 2025 avec un carnet de commandes de 218 milliards de dollars et une demande sans précédent pour nos produits et solutions", a commenté dans le communiqué le patron de l'entreprise, Chris Calio.

Dans le détail, lors des trois derniers mois de 2024, la filiale Collins Aerospace, en pointe dans le domaine de la transmission et du traitement des données dans l'aéronautique, a vu son chiffre d'affaires augmenter de 6%, à plus de 7,5 milliards de dollars.

Elle profite d'un accroissement de ses activités dans la défense et les pièces détachées.

La division Pratt & Whitney, dont les revenus ont progressé de 18% à 7,16 milliards de dollars, a été tirée par les ventes de moteurs à l'aviation commerciale et ses activités dans les pièces détachées.

La troisième filiale du groupe, Raytheon, spécialiste des systèmes de défense et d'électronique dans l'aérospatial, a publié des revenus en croissance de 4%, portée par la progression des ventes de systèmes de défense terrestres et aériens.

Porté par cette croissance dans toutes ses divisions, RTX anticipe pour 2025 des revenus situés entre 83 et 84 milliards de dollars (contre plus de 80 pour l'année écoulée). Le bénéfice net par action est attendu entre 6,00 et 6,15 dollars.

Le groupe prévoit de continuer de profiter d'une "forte" demande pour ses activités de défense, "les principaux partenaires et alliés de l'OTAN dans la région indo-pacifique s'étant engagés à augmenter leurs dépenses de défense", a souligné dans un appel aux investisseurs Chris Calio.

Vers 14H10 GMT, dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action de RTX grimpait de 5,36%.