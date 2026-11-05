Aérien: le groupe Emirates annonce un bénéfice semestriel en baisse de 66%

( AFP / GIUSEPPE CACACE )

Le groupe Emirates, propriétaire de la plus grande compagnie aérienne au Moyen-Orient, a annoncé jeudi un bénéfice semestriel en baisse de 66% sur un an, plombé par la guerre au Moyen-Orient et la hausse des prix du pétrole.

Le fleuron de Dubaï a dégagé un bénéfice net d'un milliard de dollars sur les six premiers mois de l'exercice fiscal (d'avril 2026 à mars 2027), contre 2,9 milliards à la même période de l'année dernière.

"Ces six derniers mois ont été éprouvants", a commenté le PDG d'Emirates Cheikh Ahmed ben Saeed Al Maktoum dans un communiqué, en citant "des défis régionaux sans précédent et les prix élevés du pétrole".

Mais "la demande des clients est restée solide et nos activités de fret ont apporté une contribution importante, permettant de maintenir un chiffre d'affaires et une trésorerie à un niveau satisfaisant, même si les prix mondiaux du kérosène ont doublé par rapport à la même période de l'année dernière, pesant sur nos coûts", a-t-il ajouté.

Durant cette période, le nombre d'employés du groupe a baissé de 2% à 128.237 personnes, selon le communiqué.

Les perturbations du trafic aérien et les restrictions des voyages liées au conflit au Moyen-Orient, déclenché par les frappes des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran le 28 février, ont affecté les résultats de la compagnie aérienne du groupe.

Emirates a vu ainsi ses revenus baisser de 13% sur un an, à 15,5 milliards de dollars au premier semestre, tandis que son bénéfice net a chuté de 66% à 903 millions de dollars.

Les profits nets de Dnata, autre entreprise détenue par le groupe et qui fournit des services à l'aéroport de Dubaï, ont accusé une baisse de 56% sur un an, à 84 millions de dollars.