Aena: bénéfice net en hausse de 9,3% au 1T, tendance "sensible" en raison "des conflits"

L'aéroport de Luton, au Royaume-Uni. ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Le groupe espagnol Aena, premier opérateur aéroportuaire au monde en nombre de passagers, a annoncé mercredi avoir engrangé un bénéfice net en hausse de 9,3% au premier trimestre, une tendance qui reste "sensible" en raison "des conflits", principalement celui au Moyen-Orient.

Les hostilités dans cette région depuis fin février ont altéré les vols commerciaux pendant plusieurs semaines, mais les autorités espagnoles espèrent de leur côté pouvoir récupérer sur le territoire national des flux de touristes ayant initialement voulu se rendre au Moyen-Orient.

Les profits nets d'Aena, entreprise détenue à 51% par l'Etat espagnol, ont atteint 329,4 millions d'euros entre janvier et mars, contre 301,3 millions en 2025 sur la même période, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Son chiffre d'affaires a atteint 1,48 milliards d'euros, en progression de 11,6%.

En Espagne, "l'évolution reste toutefois sensible à des facteurs tels que l'évolution des conditions macroéconomiques, les conflits géopolitiques, la hausse du prix du carburant ou d'éventuelles perturbations du côté de l'offre aérienne, qui peuvent influer sur le comportement du trafic" mondial, a relevé Aena dans un document transmis au gendarme boursier espagnol (CNMV).

La dynamique observée depuis janvier a toutefois permis en l'état de doper les revenus générés par les commerces présents dans les différents terminaux du groupe, mais aussi les redevances qui lui sont versées par les compagnies aériennes.

Au premier trimestre, les 46 aéroports espagnols gérés par le groupe ont ainsi vu transiter 65,6 millions de passagers, soit une hausse de 3,2% par rapport à cette même période en 2025.

En intégrant l'aéroport londonien de Luton, spécialisé dans les compagnies à bas coût, les 17 aéroports gérés par le groupe espagnol au Brésil, ainsi que deux héliports en Espagne, Aena a accueilli 81,3 millions de passagers sur les trois premiers mois de l'année (+3,8% sur un an).

En septembre dernier, le groupe avait annoncé qu'il allait investir près de 13 milliards d'euros sur la période 2027-2031 pour agrandir et moderniser ses aéroports face à la concurrence accrue dans le secteur.

Puis, en décembre, Aena a annoncé la signature d'un contrat de plus de 300 millions d'euros pour des participations dans deux aéroports britanniques, à Leeds Bradford et Newcastle, afin d'étendre sa présence au Royaume-Uni.