Adultes handicapés : la charge d’un député centriste contre le gouvernement

La question du handicap a provoqué de gros remous ce jeudi 7 octobre au Palais Bourbon. Selon France Bleu, les députés de la majorité présidentielle ont désavoué l'un de leurs collègues, ce qui a provoqué la colère de ce dernier. Des coups d'éclat rares au sein de la majorité soutenant l'action du président de la République.

La majorité présidentielle a rejeté une proposition de loi visant à déconjugaliser l'allocation adultes handicapés, une aide versée en fonction des revenus du conjoint mais dès qu'ils atteignent un certain plafond, l'allocation commence à baisser. Une décision qui provoque un tollé également parmi les associations qui y voient un frein à l'autonomie des personnes handicapées.

Faire de son handicap une fierté

L'amour ou le porte-feuille

Le député centriste de la Mayenne, Yannick Favennec, accuse en réaction le gouvernement d'obliger les handicapés « à choisir entre amour et portefeuille ». Le parlementaire estime qu'« il est inacceptable de laisser reposer les dépenses d’autonomie sur le conjoint ». Il regrette « qu’une nouvelle fois les députés du MoDem et LREM aient rejeté cette mesure de justice sociale attendue par des centaines de milliers de personnes handicapées et par leur famille ».

Vieillesse - Dépendance : mode d’emploi