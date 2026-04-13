Adolescent tué par balle dans le Rhône: deux mineurs interpellés

Des policiers dans le quartier Belleroche de Villefranche-sur-Saône le 13 avril 2026 ( AFP / Olivier CHASSIGNOLE )

Deux mineurs de 15 ans et de 12 ans ont été interpellés après le décès par balle d'un adolescent de 13 ans, lundi en début d'après-midi à Villefranche-sur-Saône (Rhône), a annoncé le parquet qui a ouvert une enquête pour "assassinat".

Les deux mineurs ont été placés respectivement en "garde à vue" pour le plus âgé et en "retenue" judiciaire pour le plus jeune, a indiqué dans un communiqué la procureure de la ville Laetitia Francart.

"Mortellement touché par balle", l'adolescent tué est "inconnu de la justice". Il a été retrouvé vers 13H15 "dans un local du centre commercial du quartier de Belleroche", où il est décédé "sur place malgré les tentatives de réanimation" des secours qui avaient été appelés pour intervenir, a-t-elle ajouté.

Les deux mineurs ont été interpellés alors qu'ils se trouvaient "sur les lieux", où "l'arme n'a pas été retrouvée", selon la procureure.

La victime a été atteinte au niveau de la tête, a indiqué à l'AFP une source sécuritaire.

Une enquête pour "assassinat" a été confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS, ex-PJ) de la direction interdépartementale de la police de Lyon "en vue notamment de déterminer les circonstances des faits", a précisé la procureure.

"Aucune hypothèse n'est pour l'heure privilégiée", a-t-elle conclu dans son communiqué.

Situé dans le quartier populaire de Belleroche, dans le sud-ouest de Villefranche-sur-Saône, le centre commercial où la victime a été retrouvée est entouré de HLM et de pavillons d'habitation.

En fin de journée, des enquêteurs de la police scientifique, portant des masques de protection et des gants et surchaussures bleus, sont sortis du centre commercial avec des sacs, a constaté sur place un photographe de l'AFP.

Plusieurs policiers en uniforme gardaient le bâtiment dont la route d'accès était barré par des rubalises.