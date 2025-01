Adil Rami se fait balader au Stream for Humanity

Après Danse avec les stars, se faire balader par un streamer.

Ce week-end, l’influenceur Amine a transformé Twitch en levier humanitaire avec son marathon caritatif « Stream for Humanity » . Un événement qui a réuni les stars du net comme Squeezie, Michou, Billy, Inoxtag, Kameto et Gotaga , et explosé les compteurs avec plus de 3,4 millions d’euros collectés pour Médecins Sans Frontières . L’argent ira soutenir des causes essentielles en Palestine, au Congo, au Soudan et au Liban. Clap de fin ce dimanche soir avec un bouquet final : un match de gala au stade Jean-Bouin à Paris, un terrain qu’Amine connaît bien depuis son fameux France-Espagne.…

MJ pour SOFOOT.com