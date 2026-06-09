Adieu Scaf, Hallo "Team Gen 6" : l'industrie allemande de la défense dégaine son projet alternatif de chasseur 6e génération

L'élaboration de ce "plan B" fait l'objet de discussions au sein de l'appareil allemand de la défense depuis plusieurs mois, a indiqué le ministre Boris Pistorius.

Le projet Scaf n'a pas survécu à la rivalité entre Airbus et Dassault (illustration) ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Au lendemain de l'annonce de la mise à mort du projet d'avion de chasse commun franco-allemand Scaf, une alliance de huit groupes, menée par Airbus, ont transmis à Berlin une proposition pour développer un chasseur de sixième génération.

Après des années de blocage sur fond de rivalités industrielles entre Dassault Aviation et Airbus, l'abandon définitif du projet de chasseur Scaf a été acté lundi 8 juin par Paris et Berlin.

Côté allemand, cett échec ouvre désormais la porte au projet baptisé "Team Gen 6" (pour avion de 6ème génération). Cette alliance a transmis ce document au ministère allemand de la Défense et officialisera sa "prise de position" jeudi 11 juin, au salon de l'aéronautique ILA à Berlin, a précisé à l'AFP un porte-parole de l'entreprise allemande de défense Hensoldt, impliquée dans le projet.

En plus d'Hensoldt, "Team Gen 6" réunit deux firmes européennes, le fabricant de missiles MBDA et la branche défense et spatial de Airbus et cinq entreprises allemandes : le groupe de défense Diehl, le fabricant de moteurs MTU Aero Engines, les constructeurs d'équipements aéronautiques Liebherr et Autoflug ainsi que le spécialiste de technologies électroniques Rohde & Schwarz, a dit ce même porte-parole.

L'Allemagne en recherche de "nouveaux partenaires"

Il confirmait ainsi une information du Financial Times qui affirmait par ailleurs que le chancelier Merz était destinataire de ce document.

"L'Allemagne recherche de nouveaux partenaires pour construire un avion de combat de nouvelle génération", a déclaré mardi à des journalistes le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius. "Nous sommes déjà en pourparlers avec diverses parties prenantes à ce sujet depuis des mois, comme vous pouvez l'imaginer", a-t-il ajouté.

Projet emblématique de coopération dans la défense européenne, le Scaf avait été lancé en 2017 par Emmanuel Macron et la chancelière allemande de l'époque Angela Merkel et rejoint par l'Espagne en 2019. Son abandon est un lourd échec pour les Européens, qui veulent renforcer leur coopération dans la défense face à la menace russe et ont dopé leurs investissements militaires depuis le début de la guerre en Ukraine.