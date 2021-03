Actions chinoises sur le podium

La Chine se distingue à nouveau en 2021. Elle est la seule grande économie à avoir enregistré une croissance économique positive en 2020 et elle devrait continuer de se démarquer à la faveur des trois principaux piliers - Technologie, Durabilité et « Double circulation » - inscrits dans le 14ème plan quinquennal chinois. La Chine a été la première à tomber puis à s'extraire des griffes du virus. Son redressement a été impressionnant en commençant par la construction avant de s'étendre à la consommation et aux services. Les exportations chinoises ont témoigné d'une remarquable résistance durant la pandémie mondiale dans la mesure où la demande de produits liés à la Covid-19 apparaît être plus durable. Par ailleurs, une reprise plus large dans d'autres catégories est désormais en train de se dessiner.