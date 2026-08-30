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"Acharnement politique": rassemblement à Paris contre l'extradition annoncée de l'antifa "Gino"
information fournie par AFP 30/08/2026 à 15:26
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Le militant antifasciste albanais Rexhino Abazaj, dit "Gino" à Paris le 4 avril 2025 ( AFP / BERTRAND GUAY )

Le militant antifasciste albanais Rexhino Abazaj, dit "Gino" à Paris le 4 avril 2025 ( AFP / BERTRAND GUAY )

Près de 300 personnes se sont rassemblées dimanche à Paris pour demander que le militant antifasciste "Gino" ne soit pas extradé vers l'Allemagne dans une affaire de violences contre des néonazis, comme l'a récemment ordonné la justice française.

Rexhino Abazaj, alias "Gino", est un activiste "antifa" albanais dont la justice a ordonné mi-août l'extradition vers l'Allemagne alors qu'elle avait précédemment refusé de le remettre à la Hongrie par crainte pour ses droits fondamentaux.

Le trentenaire, qui s'est pourvu en cassation contre cette décision, est accusé par la Hongrie de violences contre des néonazis qui défilaient à Budapest en février 2023, attaqués à coups de matraques et de marteaux. Il encourt une peine allant jusqu'à 24 ans de prison dans ce pays et jusqu'à 10 ans en Allemagne, des victimes présumées étant de nationalité allemande.

"Je suis victime d'un acharnement politique", dans le cadre d'un mouvement de "chasse à l'antifascisme dans toute l'Europe", a dénoncé "Gino" auprès de l'AFP lors de ce rassemblement dans le nord-est de Paris à l'appel d'un comité de soutien.

Bob vissé sur la tête, fines lunettes et sac en bandoulière, le militant menacé d'extradition a décrit l'"attente stressante" de l'audience en cassation, lors de laquelle il entend "défendre (ses) arguments".

En avril 2025, la France avait refusé de le remettre à Budapest, invoquant des "risques" d'un "traitement inhumain" en prison et l'incertitude de lui garantir un procès équitable dans ce pays de l'Union européenne.

"La Cour de cassation, ce sera le dernier appel possible. Il y a un vrai risque pour Gino ensuite d'être transféré en Hongrie s'il était extradé d'abord en Allemagne. Ils l'ont déjà fait pour Maja, l'Allemagne l'a livré", a expliqué à l'AFP Quentin, porte-parole du Comité solidarité Budapest, qui refuse de donner son nom de famille.

En février, la justice hongroise a condamné à huit ans de réclusion Maja T., activiste non-binaire remis à Budapest par l'Allemagne, pour ces mêmes violences contre des néonazis.

Devant une banderole noire "Solidarité avec Gino, non aux extraditions", plusieurs organisations et élus sont venus dénoncer l'extradition annoncée, dont la députée LFI Danièle Obono, qui a témoigné du soutien de son parti à "tous les militants antifascistes victimes de la répression de leurs États".

Fin septembre 2025, la Hongrie a suivi l'exemple américain en classant le mouvement "antifa" comme organisation "terroriste".

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