 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Accueil du jeune enfant : ce qui attend les maires élus en mars
information fournie par AFP 13/03/2026 à 05:00

Elisabeth Laithier, le 20 novembre 2013 à Paris ( AFP / JACQUES DEMARTHON )

Elisabeth Laithier, le 20 novembre 2013 à Paris ( AFP / JACQUES DEMARTHON )

Les maires élus en mars devront assumer une obligation récente : organiser l’accueil des enfants de moins de 3 ans sur leur territoire.

Une préoccupation des électeurs dans un contexte de chute de la natalité et de pénurie de professionnels, rappelle Élisabeth Laithier, présidente du comité de filière Petite enfance, instance qui réunit ministères, collectivités locales, gestionnaires de crèches, syndicats et experts du secteur.

Nommée fin février ambassadrice du Service public de la petite enfance (SPPE), elle entamera après les élections un tour de France des élus pour les sensibiliser à cette compétence obligatoire, encore mal identifiée par de nombreux candidats.

Q: Les élus vont devoir assumer une nouvelle compétence ?

R: Jusqu'à récemment, l’accueil du jeune enfant n’était pas une compétence obligatoire du maire, contrairement à l'école primaire.

Il pouvait s'en emparer s'il en avait les moyens ou l'envie, il pouvait décider d’ouvrir une crèche… ou privilégier d’autres équipements.

La loi sur le plein emploi, entrée en vigueur en janvier 2025, a changé la donne  : le maire est devenu l’architecte  de l’accueil du jeune enfant dans sa commune.

Il doit désormais recenser l'offre existante, les besoins des familles, veiller, à terme, à ce que toutes celles qui le souhaitent disposent d’une solution de garde.

Les derniers textes d'application sont sortis fin 2025 et les maires sortants n'ont pas tendance à s'engager en année électorale: ce sont les équipes élues en mars qui porteront ce chantier.

Les solutions sont locales. Les besoins ne sont pas les mêmes à Lille, en Ardèche ou en outremer.

À l’Ouest, les familles se tournent davantage vers les assistantes maternelles ; à l’Est et au Sud-Est, vers les crèches.

En zone rurale, il est impossible pour les parents de parcourir 40 kilomètres pour déposer un enfant : on privilégie les petites structures et les maisons d’assistantes maternelles.

La nouvelle compétence impose également d’informer et accompagner les familles et garantir la qualité de l’accueil.

Cela peut passer par l’accès des tout-petits à la culture, à l’activité physique, ou encore par des partenariats avec un hôpital voisin sur le handicap. L'élu choisira en fonction de son territoire.

Q: Les candidats aux municipales semblent-ils mettre la petite enfance en bonne place de leurs programmes ?

R: Pas toujours, peut-être ne sont-ils pas encore tout à fait au courant de leur nouveau rôle.

Pourtant la capacité d'accueillir les jeunes enfants conditionne l’installation des familles, leur activité professionnelle et la vitalité économique de la commune. C’est favoriser ensuite l’ouverture d’écoles, le développement du périscolaire, la revitalisation locale.

Les disparités sont énormes : certaines communes proposent des places d'accueil pour 85% des tout-petits, d'autres à peine 17%.

Q: Quels seront les obstacles ?

R: Le principal défi est le manque de professionnels. Dans de nombreuses crèches, des berceaux sont inutilisés faute de personnel.

Il manque en France 13.500 professionnels pour les crèches. Parmi les 240.000 assistantes maternelles en exercice, la moitié seront parties en retraite d'ici 2030. Il faudrait en recruter 15.000 par an, un objectif irréaliste.

En parallèle, 15.000 personnes, des femmes en majorité, ne peuvent pas reprendre une activité faute de mode d'accueil pour leur enfant.

Même si la natalité baisse, les besoins actuels ne sont pas couverts. Et le manque de solutions d'accueil est une des causes, parmi d'autres, de la chute de la natalité.

Une des solutions, à long terme, pourrait être un long congé de naissance, indemnisé proportionnellement au salaire. Il garantirait le retour à un poste équivalent et préserverait les droits à la retraite.

Cela semblerait une solution intéressante pour l'enfant lui-même, la construction du lien parent-enfant, la tension sur les lieux d’accueil et les finances publiques, puisque construire des crèches coûte cher. Mais ce chantier, de grande ampleur, nécessiterait du temps.

Municipales 2026
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le siège d'Euronext, dans le quartier d'affaires et financier de La Défense, à Courbevoie, près de Paris
    L'Europe vue en baisse, le prix du pétrole reste élevé (actualisé)
    information fournie par Reuters 13.03.2026 08:45 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse vendredi à l'ouverture dans un contexte très volatile, le ‌conflit aux Moyen-Orient ne montrant guère de signes d'accalmie après bientôt deux semaines d'attaques qui maintiennent les ... Lire la suite

  • Le président français Emmanuel Macron (f) et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à l'occasion d'une conférence de presse, le 6 janvier 2026 à Paris ( POOL / Ludovic MARIN )
    Zelensky à Paris pour éviter que l'Ukraine soit "éclipsée" par l'Iran
    information fournie par AFP 13.03.2026 08:41 

    Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé à Paris vendredi pour des entretiens avec son homologue Emmanuel Macron sur les moyens d’accentuer la pression sur la Russie, à un moment où la guerre au Moyen-Orient monopolise l'attention dans le monde. "Le ... Lire la suite

  • Des dégâts causés par une frappe israélienne sur le centre de Beyrouth
    Des dégâts causés par une frappe israélienne sur le centre de Beyrouth
    information fournie par AFP Video 13.03.2026 08:39 

    Des images montrent les dégâts causés par une frappe israélienne la veille sur le quartier de Bachoura, au centre de Beyrouth. Israël a repris ses frappes sur Beyrouth, menaçant de s'emparer de territoires au Liban si le Hezbollah ne cessait pas ses attaques. IMAGES ... Lire la suite

  • SOITEC : Risque de correction sous les résistances
    SOITEC : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 13.03.2026 08:33 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank