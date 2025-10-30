Accord USA-Chine sur les terres rares, dit Trump après un sommet avec Xi

(Actualisé tout du long avec fin des discussions)

par Trevor Hunnicutt

Le président américain Donald Trump a mené jeudi en Corée du Sud des discussions avec son homologue chinois Xi Jinping, une réunion très attendue en entame de laquelle les deux dirigeants ont exprimé leur optimisme sur une désescalade des tensions commerciales entre les deux plus grandes économies mondiales.

Il s'agissait de la première rencontre en personne entre Donald Trump et Xi Jinping depuis 2019, lors du premier mandat du président américain, revenu au pouvoir en janvier dernier.

Organisées sur une base militaire sud-coréenne à Busan, ville portuaire du sud du pays, les discussions ont duré un peu moins de deux heures.

Reparti dans la foulée de Busan, alors qu'il bouclait là une tournée régionale de cinq jours lors de laquelle il a revendiqué des avancées commerciales majeures avec le Japon, la Corée du Sud et des pays d'Asie du Sud-Est, Donald Trump a annoncé que le problème des terres rares a été "réglé".

Les restrictions de la Chine sur ses exportations de terres rares vont être levées, a-t-il dit à bord de l'avion présidentiel Air Force One, évoquant un accord d'un an qui, a-t-il ajouté, "sera renouvelé".

Il a annoncé également que les taxes douanières américaines sur les produits chinois seraient abaissées à 47% au lieu de 57%.

S'exprimant devant les journalistes au moment de rencontrer Xi Jinping, avec lequel il a échangé une poignée de mains, Donald Trump avait affiché son optimisme en vue d'un accord commercial.

"Nous allons avoir une réunion fructueuse, je n'ai aucun doute", a-t-il dit, tout en décrivant son homologue chinois comme un "négociateur très coriace". "Nous pourrions signer un accord commercial aujourd'hui", a-t-il ajouté, alors que son homologue chinois restait impassible devant la presse.

Au moment de s'installer ensuite autour d'une table pour des discussions en compagnie de leurs délégations respectives, Xi Jinping a déclaré à Donald Trump, via un traducteur, qu'il était "normal pour les deux principales économies mondiales d'avoir des frictions de temps à autre".

Quelques jours auparavant, les négociateurs des deux pays sont "parvenus à un consensus basique pour répondre à nos préoccupations majeures respectives", a ajouté le président chinois. "Je suis prêt à continuer de travailler avec vous pour établir une fondation solide aux relations sino-américaines".

Alors que les deux superpuissances semblent de plus en plus disposées à jouer la carte de la fermeté dans les domaines de la concurrence économique et géopolitique - certains experts allant jusqu'à parler de nouvelle guerre froide -, les chances de voir leur demi-trêve commerciale durer dans le temps interroge.

La Chine a passé à la veille du sommet sa première commande de soja américain depuis plusieurs mois, a rapporté mercredi Reuters.

Les trêves commerciales temporaires qui ont permis de réduire fortement les droits de douane punitifs que les deux pays s'étaient mutuellement imposés, à environ 55% du côté américain et à 10% du côté chinois, mais aussi de relancer l'approvisionnement en terres rares en provenance de Chine, vont arriver à leur terme le 10 novembre.

Scott Kennedy, expert en économie chinoise au Centre d'études stratégiques et internationales de Washington, avait dit s'attendre à ce que cette échéance soit repoussée à l'issue de la rencontre entre les deux présidents, mais pas à ce que ces derniers concluent un accord durable ou d'importance.

(Reportage de Trevor Hunnicutt à Busan, avec Joe Cash et Liz Lee à Pékin, Michael Martina, David Brunnstrom, David Lawder et Daphne Psaledakis; version française Tangi Salaün et Jean Terzian)