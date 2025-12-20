Accord Ukraine-Portugal sur la production de drones navals

L'Ukraine et le Portugal ont conclu un accord sur la production conjointe de drones navals (USV), a annoncé samedi la présidence ukrainienne.

"Nous avons prouvé que nos USV fonctionnaient parfaitement contre les navires de guerre et les sous-marins russes. Ils aideront désormais le Portugal à défendre l'Europe en mer", a écrit le responsable ukrainien Oleksandr Kamychine sur X.

(Yuliia Dysa, version française Bertrand Boucey)