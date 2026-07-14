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Accord UE-Royaume-Uni sur Gibraltar
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 13:55

Le Royaume-Uni et l'Union européenne ont signé mardi un traité définissant le statut de Gibraltar, après un accord conclu l'an dernier visant à faciliter les passages frontaliers et à mettre fin à des années d'incertitude politique autour de ce territoire britannique d'outre-mer.

Le texte a été paraphé à Bruxelles par le commissaire européen au Commerce Maros Sefcovic, le ministre d'État britannique chargé de l'Europe Stephen Doughty, le ministre espagnol des Affaires étrangères Jose Manuel Albares Bueno et le chef du gouvernement de Gibraltar Fabian Picardo.

Selon les dispositions prévues, les habitants de Gibraltar pourront traverser la frontière vers l'Espagne en utilisant leur carte de résident sans que leur passeport ne soit tamponné, tandis que les citoyens espagnols pourront entrer sur le territoire sur présentation d'une carte d'identité.

Les voyageurs arrivant à l'aéroport de Gibraltar devront quant à eux présenter leur passeport aux agents de contrôle des frontières gibraltariennes et espagnoles. Londres souhaite un dispositif comparable à celui en vigueur à la gare internationale de Paris Nord pour les passagers de l'Eurostar, où des contrôles britanniques et français sont effectués.

Le Royaume-Uni a obtenu Gibraltar, enclave stratégique située à la pointe sud de l'Espagne, par le traité d'Utrecht de 1713 qui a mis fin à la guerre de Succession d'Espagne.

(Sudip Kar-Gupta; Editing by Phil Blenkinsop)

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