 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Accord UE-Mercosur: le syndicat agricole Coordination rurale dénonce une "trahison programmée"
information fournie par AFP 04/09/2025 à 09:43

L'accord de libre-échange que la Commission européenne appelle à approuver, est une "trahison programmée", a affirmé jeudi Christian Convers, le secrétaire général de la Coordination rurale, deuxième syndicat agricole français. ( AFP / IAN LANGSDON )

L'accord de libre-échange que la Commission européenne appelle à approuver, est une "trahison programmée", a affirmé jeudi Christian Convers, le secrétaire général de la Coordination rurale, deuxième syndicat agricole français. ( AFP / IAN LANGSDON )

L'accord de libre-échange entre des pays latino-américains du Mercosur et l'Union européenne, que la Commission européenne appelle à approuver, est une "trahison programmée", a affirmé jeudi le secrétaire général de la Coordination rurale, deuxième syndicat agricole français.

"C'est une trahison, une trahison programmée", a déclaré Christian Convers, sur les ondes de RMC/BFM. "On n'est pas dupes, on aperçoit bien que ces choses-là étaient programmées", a-t-il dit, ajoutant: "ça ne va pas renforcer le lien de confiance que les agriculteurs ont avec leurs gouvernants".

"Dès aujourd'hui, on va s'adresser au Premier ministre pour qu'avant son vote de confiance (lundi), il demande un vote à l'Assemblée nationale", appelant à "se prononcer contre le Mercosur. (...) Le président de la République devra suivre ou pas", a-t-il indiqué.

Selon lui, "il faut savoir aujourd'hui si la France a encore quelque chose à dire en Europe. Je pense qu'elle a encore les moyens de le dire".

"C'est une question de société. Il faut savoir demain ce que les consommateurs veulent dans leur assiette. Si vous ne voulez plus que des produits qui viennent d'Amérique du Sud, vous les aurez", a-t-il lancé.

La Commission européenne a appelé mercredi les 27 pays de l'UE à approuver rapidement l'accord commercial avec des pays latino-américains du Mercosur, après la validation du texte par les commissaires européens.

Bruxelles, qui espère obtenir leur aval avant fin décembre, promet des garanties "robustes" aux agriculteurs, avec des clauses de sauvegarde renforcées.

"Qui peut croire ça? (...) C'est un marché de dupes", a dénoncé Christian Convers, ajoutant que "la Coordination rurale demande depuis longtemps de sortir l'agriculture de ces traités de libre échange".

La France, qui menait la fronde au sein des 27, s'est félicité des garanties avancées par Bruxelles, mais la porte-parole de son gouvernement Sophie Primas a précisé que Paris avait encore "besoin d'analyser cette clause de sauvegarde".

Cet accord UE-Mercosur doit notamment permettre à l'UE d'exporter davantage de voitures, de machines, de vins et de spiritueux en Argentine, au Brésil, en Uruguay et au Paraguay.

En retour, il faciliterait l'entrée de viande, sucre, riz, miel ou soja sud-américains, au risque de fragiliser certaines filières agricoles européennes.

Le Premier ministre français François Bayrou aborde une rentrée politique à haut risque, dans un contexte d'appels sur les réseaux sociaux à bloquer le pays le 10 septembre.

Christian Convers s'est cependant montré sceptique sur ces appels au blocage en France pour le 10 septembre: "la journée du 10 septembre, plus on avance, moins on y voit clair dans cette journée là. Je crois qu'on n'est pas là forcément pour bloquer le pays, on est là pour faire avancer les dossiers".

Agriculteurs en colère
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

3 commentaires

  • 10:29

    Ne vous trompez pas, Macron est pour cet accord, car il l'aurait stoppé depuis 2017. Macron a toujours été un traître, lisez ce qu'il avait fait au journal le monde qui l'avait pris comme conseiller

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank