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Accord sur le rachat de Pierre & Vacances par le fonds émirati Mubadala Capital
information fournie par Boursorama avec AFP 20/07/2026 à 10:17

Le directeur général de Pierre et Vacances-Center Parcs, Franck Gervais, à Chantilly, le 11 janvier 2024. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Le directeur général de Pierre et Vacances-Center Parcs, Franck Gervais, à Chantilly, le 11 janvier 2024. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Le groupe touristique français Pierre & Vacances-Center Parcs (PVCP) et la société d'investissement émiratie Mubadala Capital (MC) ont indiqué lundi s'être mis d'accord sur les modalités du rachat du premier par le deuxième, évoqué fin juin.

Les deux sociétés "ont conclu un accord de rapprochement qui définit les modalités et les conditions de l'acquisition par MC de l'ensemble des titres en circulation" de PVCP, "par le biais d'une offre publique d'achat (OPA) volontaire en numéraire", écrivent-elles dans un communiqué commun.

C'est donc une étape de plus dans le rachat du géant du tourisme français, qui devrait passer sous bannière émiratie avec une valorisation d'environ un milliard d'euros.

L'offre, rendue publique le 22 juin, avait reçu le soutien du conseil d'administration et des trois principaux actionnaires de PVCP, les fonds britanniques Fidera et Benefit Street Partners (ex-Alcentra) et l'investisseur immobilier français Atream, qui représentent 58,6% du capital.

Sa concrétisation nécessitait toutefois l'engagement d'autres actionnaires pour atteindre le cap des 80% du capital d'ici au 17 juillet. C'est désormais chose faite, avec l'obtention d'engagements d'apport représentant 80,13% du capital, ont annoncé les deux groupes.

PVCP, qui a généré un chiffre d'affaires de près de 2 milliards d'euros l'an dernier et qui détient aussi les marques Maeva et Adagio, avait annoncé mi-2025 engager une revue stratégique et n'excluait pas que cela aboutisse à "des évolutions actionnariales".

"Cela nous donne les moyens de poursuivre nos efforts dans l’expérience que nos clients attendent de nous, près de chez eux et avec le niveau de qualité qu’ils sont en droit d’exiger", a affirmé le directeur général du groupe PVCP, Franck Gervais, dans le communiqué.

"Nous investissons pour accompagner le groupe dans une nouvelle phase de développement, portée par l’accroissement de la capacité d’accueil et la poursuite de la modernisation des sites, aux côtés des équipes qui en assurent l’exploitation au quotidien", a de son côté indiqué le fonds émirati.

L'OPA a été accueillie favorablement à l'unanimité par le conseil d'administration de PVCP, précise le communiqué.

Le dépôt de l'offre, prévu au plus tard au premier trimestre 2027, "reste soumis aux approbations réglementaires usuelles".

Fusions / Acquisitions

3 commentaires

  • 11:33

    on a (ils ont) détruit le capitalisme familial au profit des financiers et des fonds étrangers et quand ils faut investir pour moderniser l'outil de travail (chez Pierre&Vacances il y a bcp à faire pour la mise aux normes et la rénovation) ils vendent le plus vite possible.

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