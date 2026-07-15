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Accord entre UE et Ukraine pour la production conjointe de drones
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 12:02

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé mercredi lors d'une visite à Kyiv la conclusion d'un accord entre l'Ukraine et l'Union européenne pour développer conjointement des drones et intensifier leur production.

"Nous devons unir nos forces", a déclaré la cheffe de l'exécutif européen à l'occasion d'une cérémonie commémorant le Jour de l'Etat ukrainien. "Cet accord permettra de conjuguer l'ingéniosité ukrainienne et la puissance industrielle de l'Europe", a-t-elle ajouté.

L'Ukraine, devenue experte dans la fabrication de drones face aux attaques de la Russie, a déjà signé neuf accords du même type avec différents pays grâce à son expérience "véritablement unique", selon Ursula von der Leyen.

"Nous devons mettre cette expérience à profit ensemble. Car nous connaissons les menaces auxquelles l'Europe est confrontée dans ce domaine : nous avons constaté des incursions et des alertes dans de nombreux États membres (de l'UE)", a-t-elle souligné. L'Europe offrira de son côté une "immense capacité technologique et industrielle" ainsi que des "sites de production sûrs et sécurisés", a déclaré la présidente de la Commission européenne.

L'Ukraine a signé des accords pour accéder aux programmes de défense de l'UE et à 300 millions d'euros de nouveaux financements, a déclaré de son côté le ministre ukrainien de la Défense, Mykhaïlo Fedorov. Les entreprises ukrainiennes pourront accéder à un fonds de 260 millions d'euros pour augmenter leur production et à 35,5 millions d'euros de subventions en faveur l'innovation, a-t-il précisé sur X.

(Andrew Gray, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Sophie Louet)

Guerre en Ukraine
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1 commentaire

  • 12:31

    "L'Ukraine a signé des accords pour accéder aux programmes de défense de l'UE et à 300 millions d'euros de nouveaux financements": Et ça continue.... on entretien le massacre au lieu de pousser à signer la paix.... tous ces millions pour provoquer la mort au lieu de construire la vie...

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