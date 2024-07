Abroger la réforme des retraites ? "Ce qui s'est fait par 49.3 peut se défaire par 49.3", juge Olivier Faure

S'il plaide pour un "changement de méthode" dans la manière de gouverner, le chef de file du PS et membre du Nouveau front populaire n'exclut pas de revenir sur la réforme controversée par la même méthode que celle employée par le gouvernement Borne pour la mener à bien.

Olivier Faure, le 7 juillet 2024, à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Un "parallélisme des formes". Interrogé sur les ambitions du Nouveau front populaire et du gouvernement que l'alliance de gauche est appelée à construire, Olivier Faure a évoqué les pistes du NFP pour conduire son programme malgré une majorité relative "fragile", dont le recours à l'article 49.3 pour abroger la dernière réforme des retraites.

"Je porte avec toute l’énergie de l’espoir ce que nous avons proposé aux Français, mais le réalisme s’impose, nous serons obligés de discuter" , a admis le Premier secrétaire du Parti socialiste, à l'antenne de franceinfo, lundi 8 juillet.

Quant au sujet de la réforme des retraites adoptée au prix d'un bras de fer parlementaire agité, Olivier Faure ouvre la porte à recourir aux mêmes armes employées en son temps par le gouvernement d'Elisabeth Borne, même s'il faut plus globalement "changer de méthode".

"Il faut un projet de loi que nous déposerons devant l'Assemblée, et l'Assemblée aura à se prononcer. On verra à ce moment là qui est prêt à aller jusqu'au bout et ceux qui au contraire se défilent", juge t-il. Quant à imaginer des recours au "passage en force", largement utilisé par Elisabeth Borne pour faire passer la réforme? "Ce qui s'est fait par 49.3 peut se défaire par 49.3. En l'occurence, il s'agirait d'un parallélisme des formes" , estime Olivier Faure.

Un prétendant à Matignon "dans la semaine" ?

Le patron du PS a par ailleurs considéré que le NFP devait être en mesure "de présenter une candidature" au poste de Premier ministre "dans la semaine". Jugeant qu'il ne fallait pas donner "le sentiment que nous ne sommes pas capables de gouvernement", Olivier Faure a assuré que le choix se ferait "cette semaine", "soit par consensus, soit il y aura forcément un vote", entre les différentes formations du Nouveau Front populaire.L'Insoumise Mathilde Panot a déclaré que l'alliance de gauche proposera "un Premier ministre et un gouvernement cette semaine".