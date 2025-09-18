Abou Dhabi pourrait réduire ses liens diplomatiques avec Israël en cas d'annexion de la Cisjordanie-sources

par Alexander Cornwell

Les Émirats arabes unis (EAU) pourraient réduire leurs liens diplomatiques avec Israël si le gouvernement de Benjamin Netanyahu annexait une partie ou la totalité de la Cisjordanie, selon trois sources informées des délibérations.

La réduction de ces liens constituerait un revers majeur pour les Accords d'Abraham, qui normalisent les relations entre Israël et certains Etats arabes, et pour le président américain Donald Trump, qui les a négociés lors de son premier mandat. Les Émirats arabes unis sont l'un des rares États arabes à entretenir des relations diplomatiques avec Israël.

Le gouvernement israélien du Premier ministre Benjamin Netanyahu a récemment pris des mesures qui pourraient présager l'annexion de la Cisjordanie, capturée avec Jérusalem-Est lors de la guerre de 1967.

Les Nations unies et la plupart des pays s'opposent à une telle démarche. Pour Benjamin Netanyahu, dont la coalition repose sur des partis nationalistes de droite, l'annexion pourrait être considérée comme un moyen de gagner des voix avant les élections législatives prévues l'année prochaine.

Abou Dhabi a averti la coalition du Premier ministre israélien ce mois-ci que toute annexion de la Cisjordanie constituerait une "ligne rouge", sans dévoiler les mesures envisagées.

Selon des sources à Reuters, les Émirats arabes unis, qui ont établi des relations diplomatiques avec Israël en 2020, pourraient retirer leur ambassadeur.

Les sources, qui ont parlé sous couvert d'anonymat, ont toutefois déclaré qu'Abou Dhabi n'envisageait pas de rompre complètement ses liens avec l'Etat hébreu, bien qu'ils se soient dégradés au cours de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza.

INTERDIT D'EXPOSITION

Signe d'une tension croissante avec Israël, les Émirats arabes unis ont décidé la semaine dernière d'interdire aux entreprises israéliennes du secteur de la défense d'exposer au salon aéronautique de Dubaï en novembre, ont déclaré trois des sources. Deux autres sources, un fonctionnaire israélien et un dirigeant de l'industrie de la défense israélienne, ont confirmé cette décision.

Le ministère israélien de la Défense a déclaré avoir été informé de la décision, mais n'a pas donné plus de détails. Un porte-parole de l'ambassade israélienne à Abou Dhabi a déclaré que les discussions sur la participation d'Israël à ce salon d'une semaine se poursuivaient.

Dans le cadre des Accords d'Abraham, Benjamin Netanyahu avait promis de ne pas annexer la Cisjordanie pendant quatre ans. Cette échéance étant passée, certains ministres israéliens font maintenant pression pour que des mesures soient prises.

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a déclaré ce mois-ci que des cartes étaient en cours d'élaboration pour annexer la majeure partie de la Cisjordanie, exhortant Benjamin Netanyahu à accepter le plan. Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale, est également favorable à l'annexion du territoire.

Le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis n'a pas répondu à une demande de commentaires sur une éventuelle réduction des liens diplomatiques avec Israël.

Un porte-parole de l'ambassade israélienne à Abou Dhabi a affirmé qu'Israël restait attaché aux accords d'Abraham et continuerait à renforcer ses liens avec les Émirats arabes unis.

(Reportage Alexander Cornwell, avec Steven Scheer à Jérusalem et Maha El Dahan à Dubaï ; version française Etienne Breban ; édité par Blandine Hénault)