ABN Amro rachète la banque de prêts hypothécaires NIBC

information fournie par Boursorama avec AFP • 12/11/2025 à 11:24

( ANP / KOEN VAN WEEL )

La banque néerlandaise ABN Amro a annoncé mercredi l'acquisition de la banque spécialisée en prêts hypothécaires NIBC, basée à La Haye, aux Pays-Bas, pour 960 millions d'euros.

Il s'agit de l'une des plus importantes acquisitions dans le secteur bancaire néerlandais ces dernières années.

"Grâce à cette acquisition, ABN Amro renforcera son activité de banque de détail et consolidera sa position de leader sur le marché néerlandais", s'est réjoui dans un communiqué la banque, dirigée par la française Marguerite Bérard.

Fondée en 1945, NIBC est une banque principalement axée sur le marché néerlandais et spécialisée dans les prêts hypothécaires, les produits d'épargne, l'immobilier commercial et le financement d'infrastructures numériques.

NIBC compte quelque 325.000 clients épargnants, 200.000 clients emprunteurs et 175 entreprises clientes en Europe du Nord-Ouest, zone géographique d'ABN Amro.

"L'acquisition de NIBC représente une opportunité unique de renforcer notre position sur le marché néerlandais de la banque de détail et contribue à une croissance rentable", a déclaré Mme Bérard.

"Cette transaction répond à nos critères d'acquisition et s'inscrit pleinement dans notre nouvelle stratégie (...) axée sur une croissance rentable, une optimisation de nos coûts et de l'allocation de notre capital".

L'opération est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et aux procédures de consultation habituelles des comités d'entreprise d'ABN Amro et de NIBC.

Sa finalisation est prévue pour le second semestre 2026, a précisé ABN Amro.

Ces dernières années, NIBC appartenait au fonds d'investissement américain Blackstone, qui cherchait un acquéreur.

L'acquisition par ABN Amro "marque une étape importante dans les 80 ans d’histoire de NIBC", a déclaré Nick Jue, directeur général de NIBC.

"Grâce à la parfaite adéquation de nos stratégies, de nos cultures et de nos mentalités, nous sommes convaincus des nouvelles opportunités que cette acquisition créera pour toutes nos parties prenantes", a-t-il ajouté, cité dans le communiqué.