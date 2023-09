Abaya : Anne Hidalgo favorable à l'interdiction, mais voudrait qu'on s'intéresse à la "réussite" des élèves

La maire de Paris a dénoncé les fermetures "massives" de classes dans la capitale.

Anne Hidalgo à Goris, en Arménie, le 30 août 2023. ( AFP / KAREN MINASYAN )

L'objectif de la rentrée devrait être la réussite des élèves, a estimé lundi 4 septembre la maire PS de Paris, Anne Hidalgo, tout en indiquant qu'elle était "favorable" à l'interdiction du port de l'abaya dans les établissements scolaires.

Interrogée sur l'interdiction de l'abaya lors d'une visite dans une école du XXe arrondissement, l'édile a estimé que "ce qui devrait occuper la rentrée scolaire c'est : 'Qu'est-ce qu'on fait pour que nos enfants réussissent à l'école ?' C'est ça le pacte républicain". L'élue socialiste a cependant rappelé être "favorable" à la mesure présentée par le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal.

Pour la rentrée des classes, la maire s'est rendue à l'école Vitruve, qui fête les 60 ans de sa pédagogie participative.

"Plutôt que de fermer des postes de façon massive à Paris et ailleurs, il faudrait aussi repenser l'école", a souligné Anne Hidalgo, évoquant "un manque d'anticipation" du gouvernement à l'occasion de la rentrée scolaire. Lundi matin, il était "difficile de dire" si le nombre d'enseignants dans les classes parisiennes faisait défaut, a estimé la maire.

170 classes supprimées à Paris

"C'est le moment de se poser et de regarder quelles sont les pédagogies, les organisations qui fonctionnent pour la réussite des enfants", a souligné l'édile, contestant la suppression de 170 classes dans la capitale et déplorant "ne pas entendre" cette réflexion dans les rangs politiques.

Les 209 élèves de l'école Vitruve participent à l'organisation et au financement des "classes vertes", "un projet qui permet chaque année à tous les enfants de l'école de partir dans des classes autogérées", a indiqué devant la presse la coordinatrice de l'école, Laurence Delhommeau. L'intention de la municipalité parisienne est "d'appuyer et organiser la visibilité de ces expériences" pour favoriser leur essaimage, a indiqué la maire.

Elle a également rappelé que la mairie est à l'origine de la création de 131 "cours oasis", des cours d'école plus végétales et avec moins d'asphalte, ainsi que de "180 rues aux écoles", des rues rendues piétonnes ou semi-piétonnes et végétalisées. Malgré la baisse démographique dans la capitale, les 750 postes de professeurs de la ville de Paris, venant en complément des enseignants de l'Éducation nationale pour la musique, les arts plastiques et le sport, ont été maintenus, selon la mairie.