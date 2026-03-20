Abandon du procès contre Gerry Adams intenté par trois victimes d'attentats de l'IRA

Gerry Adams quitte la Haute Cour de Londres, le 12 mars 2026 ( AFP / Toby Shepheard )

Le procès intenté au civil devant la Haute Cour de Londres contre Gerry Adams, le dirigeant historique du parti nationaliste irlandais Sinn Fein, a été abandonné vendredi après que les trois plaignants, victimes d'attentats de l'Armée républicaine irlandaise (IRA), ont renoncé aux poursuites.

"Je suis disposé à rendre une ordonnance sous la forme convenue par les parties, à savoir que la demande est abandonnée", a déclaré vendredi le juge Jonathan Swift, au dernier jour du procès entamé le 9 mars.

M. Adams, qui n'était pas présent à l'audience vendredi, s'est félicité "de la décision prise aujourd'hui par les plaignants" qui met fin "de façon catégorique à une affaire qui n'aurait jamais dû être engagée".

Les trois plaignants, en revanche, ont dénoncé par la voix de leurs avocats une issue "profondément injuste", affirmant avoir été contraints à la dernière minute de renoncer à leur action en raison du risque de se voir condamner à d'importants frais de justice.

C'était la première fois que l'ancien chef politique nord-irlandais de 77 ans comparaissait devant un tribunal anglais.

Les trois plaignants ont été blessés lors d'attentats commis en Angleterre qui ont fait trois morts entre les années 1970 et 1990 pendant la période des "Troubles" en Irlande du Nord.

Il s'agit de John Clark, victime de l'attentat à la bombe du tribunal de l'Old Bailey à Londres en 1973; Jonathan Ganesh, victime de l'attentat à la bombe des Docklands de Londres en 1996; et Barry Laycock, victime de l'attentat à la bombe du centre commercial Arndale à Manchester en 1996.

Tous réclamaient à Gerry Adams une livre (soit 1,20 euro) symbolique au titre des dommages et intérêts.

- "Compassion pour les plaignants" -

Barry Laycock, une victime d'un attentat à Manchester en 1996, devant la Haute cour de Londres, le 9 mars 2026 ( AFP / CARLOS JASSO )

Gerry Adams était, sur la période de ces attentats, le leader du Sinn Fein, le bras politique de l'IRA. Ses liens présumés avec les paramilitaires lui ont valu plusieurs séjours en prison dans les années 70, sans que la justice ne parvienne jamais à établir ces liens.

Devant la Haute Cour, l'ex-leader du Sinn Fein a démenti mardi à plusieurs reprises toute appartenance à l'IRA. Il a affirmé, dans un témoignage écrit, n'avoir "jamais été impliqué ou avoir eu connaissance en avance" des trois attentats à la bombe lors desquels les plaignants ont été blessés.

Les victimes estimaient que Gerry Adams était "aussi impliqué que les personnes qui ont posé et déclenché ces bombes", avait déclaré lundi devant le tribunal Anne Studd, l'une de leurs avocates.

Après l'annonce de l'abandon du procès, Gerry Adams a assuré n'éprouver "que de la compassion pour les plaignants", lors d'une conférence de presse à Belfast devant une fresque représentant Bobby Sands, membre de l'IRA mort en grève de la faim en 1981.

L'un des plaignants, Barry Laycock, s'est dit "complètement effondré" par ce dénouement.

Les avocats des trois hommes ont indiqué qu'ils avaient dû renoncer en raison de la décision de dernière minute du tribunal d'examiner un argument de la défense qui risquait de faire peser sur les plaignants d'importants frais de justice.

"Compte tenu de ces événements exceptionnels et face au risque, aussi minime soit-il, de faire face à des conséquences financières susceptibles de bouleverser leur vie, les plaignants n'avaient de façon réaliste pas d'autre choix que d'accepter l'offre du défendeur" de renoncer à la plainte, a déclaré dans un communiqué le cabinet d'avocats McCue Jury and Partners.

Les "Troubles" ont duré 30 ans et fait près de 3.500 morts, jusqu'à la signature des accords de paix du Vendredi Saint en 1998, dont Gerry Adams a été l'un des négociateurs.

Ils ont opposé nationalistes républicains, principalement catholiques et favorables à la réunification de l'île d'Irlande, et loyalistes essentiellement protestants, attachés au maintien de la province sous la couronne britannique et appuyés par son armée.