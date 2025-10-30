AB InBev: résultat stable au troisième trimestre, rachat d'actions

( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Le brasseur belgo-brésilien AB Inbev, leader mondial avec ses marques Budweiser, Stella Artois et Corona a annoncé jeudi un bénéfice stable à 1,97 milliard de dollars au troisième trimestre sur un an, et des ventes en hausse.

Le résultat opérationnel (Ebitda) a lui progressé de 3,3% à 5,594 milliards de dollars sur la période, selon un communiqué du groupe.

Le groupe, qui s'est félicité de ces résultats, a également annoncé un nouveau programme de rachat d'actions pour un montant de six milliards de dollars, et un acompte sur dividende de 0,15 euro.

AB InBev, dont le siège social est en Belgique, avait annoncé un résultat de 1,971 milliard de dollars au troisième trimestre 2024.

Ses produits ont enregistré une hausse de 0,9% au troisième trimestre sur un an, avec des hausse plus marquées pour certains produits, dont les bières sans alcool. Sur ce marché, ses ventes ont augmenté sur un an de 27%. Le brasseur se félicite également des performances de sa marque premium Corona, qui a enregistré au troisième trimestre une hausse de 5,9%, en dehors du Mexique.

AB InBev revendique plus de 2 milliards de consommateurs de ses boissons dans 150 pays.