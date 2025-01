À Rennes, une révolution peut en cacher une autre

Dans le flou depuis plus d'un an et demi, le Stade rennais compte sur le mercato hivernal pour oublier une première partie de saison ratée. Seko Fofana est arrivé, Brice Samba pourrait suivre et ce mois de janvier pourrait acter, en quelque sorte, l'échec du virage pris l'été dernier par le club breton, qui a besoin de retrouver de la clarté et de la stabilité.

Après avoir vu Antoine Kombouaré se lancer dans une diatribe contre la presse nantaise, à une centaine de kilomètres de La Jonelière, Jorge Sampaoli avait préféré la douceur en validant une idée du club de ramener une boîte de Ferrero Rocher dans laquelle picorer en préambule de la première conférence de presse de l’année au Roazhon Park. En parlant de chocolats, la maman de Forrest Gump aurait pu adapter son célèbre dicton cher à son fiston : la vie c’est comme le Stade rennais ces derniers mois, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. On le sait peut-être un peu trop depuis l’automne, quand l’espoir a laissé place au désespoir à force de voir une équipe ne pas en être une et d’assister à des matchs sans saveur et sans progrès apparents. Le flou règne autour du club breton depuis dix-huit mois et le départ soudain de Bruno Genesio en novembre 2023. Une saison ratée (10 e place, première sans qualification européenne depuis 2017-2018), une instabilité à tous les niveaux (le club a changé d’entraîneur, de directeur sportif et de président à des moments différents en 2024) et un été mal négocié n’ont pas permis de ramener de la clarté sur les bords de la Vilaine, où Rennes continue de se chercher un projet et ne sait pas trop où le club pourra se situer dans les prochaines années.

Arnaud Pouille à la manœuvre

La révolution estivale incarnée par l’arrivée de Frederic Massara, dirigeant italien au CV séduisant et disciple de Walter Sabatini, n’a pas porté ses fruits. Entre les nombreux départs (18), dont ceux de cadres allant de Benjamin Bourigeaud à Martin Terrier, et un recrutement internationalisé (12) qui n’a offert pour l’instant aucune véritable réussite, l’ancien bras droit de Paolo Maldini au Milan a épuisé une partie de son crédit. Certaines sources soufflent même que son aventure en Bretagne pourrait tourner court, et qu’une fin de collaboration n’est pas à exclure dans les prochains mois. En attendant, Massara est toujours là, et il était présent aux côtés d’Arnaud Pouille ce mardi matin, jour de la Saint-Sylvestre, pour assister à l’entra

Par Clément Gavard, à Rennes pour SOFOOT.com