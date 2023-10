À quoi ressemblera le futur TGV M ?

Le nez, en bec de canard, du TGV M s'avance lentement sous l'immense hall cylindrique du technicentre Sud-Est européen à Conflans, près de la gare de Lyon à Paris. La rame du futur TGV, la cinquième génération des trains à grande vitesse conçue par Alstom pour la SNCF, était vendredi matin dans sa future base de maintenance parisienne. En effet, pour créer un service à grande vitesse, il faut des lignes (aussi rectilignes que possible) et des trains, mais aussi des centres de maintenance où il sera possible d'effectuer réparations et opérations d'entretien.

Une contrainte, peu technique mais plus sévère, impose le retour dans un technicentre toutes les 29 heures d'utilisation en service commercial pour vidanger les toilettes chimiques… soit tous les cinq allers et retours Paris-Marseille, vite réalisés en trois jours.

Des TGV plus longs

Après Conflans, les technicentres de Lyon et de Marseille vont être rénovés et modernisés ainsi que ceux de toute la France au fil des livraisons de la première vague de 115 TGV commandés à Alstom, qui devrait s'étaler sur dix ans. Notons que des aménagements mineurs devront être réalisés sur les quais des gares desservies. La longueur d'une rame nouvelle est de 202 mètres contre 198 auparavant. Avec les deux motrices plus courtes, ces 4 mètres permettent d'ajouter une voiture, soit cent sièges supplémentaires.

Cette cinquième génération de TGV ne sera pas celle des records

