À Porto-Vecchio, une campagne sur fond de soupçons de « clientélisme »

Le parfum du soupçon aura empoisonné jusqu'au bout la campagne des élections municipales à Porto-Vecchio (Corse-du-Sud). Après avoir octroyé un permis de construire à une société civile immobilière (SCI) dont sa compagne, associée à l'homme d'affaires Dominique Rossi, est actionnaire à 50 % pour un programme immobilier de 3 600 m2 prévu sur la zone d'activités des Quatre-Chemins, après avoir octroyé un autre permis au même Dominique Rossi pour la construction d'un hôtel dont l'ouverture est prévue cet été, en pleine zone protégée, le maire sortant, Georges Mela, en lice pour un troisième mandat, est de nouveau étrillé par ses opposants.En cause, cette fois, la convocation d'un ultime conseil municipal, mercredi 11 mars, soit quatre jours avant le premier tour, au cours duquel la vente d'un terrain à Sylvie Rossi, épouse de Dominique, elle-même élue au conseil, doit être entérinée. Accolée à la résidence secondaire du couple, proche du village de montagne L'Ospedale, cette parcelle nue, « constituée d'amas rocheux et de végétation » et d'une superficie d'environ 350 m2, doit être cédée pour 21 060 euros. « Une bonne affaire », ironise un agent immobilier local, qui évoque « un prix quatre fois inférieur au marché ». Dans son projet de « rapport », les services de la mairie » s'appuient sur une saisine du service du Domaine pour l'estimation de la parcelle.Le préfet saisi d'une demande de reportCette...