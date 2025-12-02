 Aller au contenu principal
À peine revenu, Ferland Mendy se blesse encore
information fournie par So Foot 02/12/2025 à 17:34

Les ischios, tu connais.

Revenu sur les terrains mercredi dernier contre l’Olympiakos en Ligue des champions après sept mois d’absence, Ferland Mendy doit déjà retrouver l’infirmerie. La faute à une sale lésion musculaire au biceps fémoral de la jambe droite , comme l’a annoncé le Real Madrid dans un communiqué.…

CMF pour SOFOOT.com

Sport
