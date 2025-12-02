À peine revenu, Ferland Mendy se blesse encore
Les ischios, tu connais.
Revenu sur les terrains mercredi dernier contre l’Olympiakos en Ligue des champions après sept mois d’absence, Ferland Mendy doit déjà retrouver l’infirmerie. La faute à une sale lésion musculaire au biceps fémoral de la jambe droite , comme l’a annoncé le Real Madrid dans un communiqué.…
CMF pour SOFOOT.com
