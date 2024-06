A Paris, Macron et Biden discuteront d'Israël et de l'Ukraine

par Jeff Mason et Michel Rose

Emmanuel Macron accueillera samedi le président américain Joe Biden pour une visite fastueuse lors de laquelle ils discuteront notamment des questions du commerce, d'Israël et de l'Ukraine.

Joe Biden effectue depuis mercredi une visite de cinq jours en France à l'occasion du 80e anniversaire du Débarquement du 6 juin 1944.

Les deux présidents et leurs épouses participeront à une cérémonie de bienvenue qui se tiendra à l'Arc de Triomphe avant d'assister à un défilé organisé sur les Champs-Elysées. Emmanuel Macron et Joe Biden échangeront ensuite lors d'une réunion, avant un dîner.

"La France est notre plus vieil et notre plus grand allié. Ce sera un moment important (qui nous permettra de) confirmer cette alliance et de (nous) tourner vers le futur et ce que nous souhaitons accomplir ensemble", a déclaré plus tôt dans la semaine le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, Jake Sullivan.

Les deux chefs d'Etat devraient notamment discuter de la guerre en Ukraine, du conflit entre Israël et le Hamas, et de la coopération dans la région Indo-Pacifique, a indiqué Jake Sullivan.

Ils devraient également aborder diverses questions comme le changement climatique, l'intelligence artificielle et les chaînes d'approvisionnement, a précisé le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche.

Le porte-parole de la Maison blanche pour la sécurité nationale, John Kirby, a déclaré que les Etats-Unis et la France annonceraient un plan sur l'application du droit maritime, et que les garde-côtes américains et la marine françaises discuteraient des moyens d'accroître leur coopération.

Joe Biden et Emmanuel Macron devraient discuter du renforcement de l'Otan et de la situation au Moyen-Orient.

La question du commerce figurera également en bonne place dans les discussions, des responsables français ayant indiqué que leur objectif pour cette visite était encore de tenter de "synchroniser à nouveau" les agendas des américain et européen.

La loi américaine sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act ou IRA), promulguée en 2022 par Joe Biden, a provoqué l'ire de l'Union européenne, Bruxelles craignant notamment que les milliards de dollars de subventions prévues par le texte n'incitent les producteurs européens à se délocaliser.

(Jeff Mason et Michel Rose; version française Camille Raynaud)