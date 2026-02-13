À Paris, la "Ville de l'amour, le marché des demandes en mariage prospère

Lorsque le Texan Josue Perales a emmené sa petite amie Kayla Balboa à Paris, elle pensait qu’il s’agissait simplement d’une virée romantique. En réalité, il avait engagé une agence spécialisée dans l’organisation de demandes en mariage pour préparer une scène de rêve avec vue sur la tour Eiffel, agrémentée de roses blanches et de bougies, afin de lui demander sa main.

Le résultat? Un "oui" les larmes aux yeux.

"Elle parlait toujours de ce rêve. Moi, je disais toujours: "non, non", a déclaré Josue Perales à Reuters quelques instants après s'être mis à genoux. "Elle ne s'y attendait pas du tout."

Les organisateurs de demandes en mariage connaissent un véritable essor dans la "Ville de l’amour", où les couples dépensent des milliers d’euros pour des expériences personnalisées. Pour beaucoup, la Saint-Valentin représente la période la plus chargée de l’année.

Les forfaits chez Les Entremetteuses, qui ont organisé la demande en mariage de Josue Perales, commencent à 590 euros pour une mise en scène sur les rives de la Seine avec des lettres "Marry Me" ("Épouse-moi"), des pétales de rose et des bougies. En moyenne, leurs clients dépensent entre 1.500 et 2.000 euros, en rajoutant un supplément pour des emplacements de choix, du champagne et des décorations plus élaborées.

Kiss Me in Paris s’est fait une place sur le marché du luxe, en orchestrant des demandes en mariage soigneusement chorégraphiées dans des hôtels prestigieux, sur des yachts naviguant sur la Seine ou dans des châteaux français. Pour ce moment d’exception, ses clients peuvent dépenser jusqu’à 100.000 euros, dans le cadre d’expériences qui s’étendent souvent sur une journée entière.

"Le simple fait de pouvoir dire à son entourage : "Nous nous sommes fiancés à Paris", c'est formidable", explique Cengiz Ozelsel, cofondateur et président de Kiss Me in Paris. "Cela confère un certain prestige, un certain cachet."

Cengiz Ozelsel et son épouse, Chantelle Marie Streete, affirment que les réservations annuelles ont doublé depuis 2015, les couples recherchant de plus en plus des moments "instagrammables".

Les réseaux sociaux, les séries populaires comme "Emily in Paris" sur Netflix et les événements tels que les Jeux olympiques de Paris en 2024 ont renforcé la visibilité mondiale de la ville en tant que lieu privilégié pour les demandes en mariage.

Une étude réalisée en 2023 par le Centre national du cinéma et l'institut de sondage Ifop montre qu'un touriste sur dix a décidé de visiter la France après l'avoir vue dans un film ou une série. "Emily in Paris" a influencé 38% des personnes interrogées.

Les Jeux olympiques de Paris 2024, grand spectacle estival qui a séduit un public mondial tout en mettant en valeur les monuments de la capitale, ont également donné un nouvel élan au secteur après le Covid, selon Pauline Le Tendre, fondatrice des Entremetteuses.

Pour Josue Perales, cet investissement a été rentable, car il lui a permis d'organiser son grand événement sans stress.

"C’était tellement plus simple", a-t-il dit, que de tout organiser lui-même.

(Reportage Manuel Ausloos, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)