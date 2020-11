À Paris, la célèbre librairie Gibert Jeune bientôt en cessation d'activité

C'est un colosse de la littérature qui tombe. La librairie parisienne Gibert Jeune, au cœur du quartier latin, va être placée en cessation d'activité fin mars 2021, d'après une information du Parisien. Célèbre et emblématique, l'enseigne de Saint-Michel laissera des milliers de Parisiens et d'étudiants bien seuls. « Un monstre qui cesse de vivre », sourit un ancien salarié. La plus grande librairie de la capitale se trouve dans le 5e arrondissement, entre les quais de Seine et Notre-Dame. L'immeuble qui l'abrite a récemment été vendu à un mystérieux investisseur.

Les librairies Gibert sont spécialisées dans le livre scolaire et d'occasion. Or, si le livre d'occasion est un secteur qui connaît une croissance importante, la majorité du marché est captée par des plateformes en ligne comme Amazon au détriment des librairies physiques.

« L'économie du livre est extrêmement fragile »

À la fin du confinement, Gibert Joseph avait déjà dû placer trois de ses magasins en liquidation judiciaire : à Clermont-Ferrand, à Chalon-sur-Saône et à Aubergenville. La direction de Gibert Joseph avait alors justifié sa décision en mettant en avant « la contraction du marché de biens culturels, les changements d'habitude de consommation (au détriment de la vente au détail dans les magasins physiques) et les événements récents de 2019-2020 (grèves des transports, manifestations des Gilets jaunes et récente crise

