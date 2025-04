information fournie par So Foot • 04/04/2025 à 18:42

À Leicester, Harry Winks refuse de dormir à l’internat

(Don’t) stay at home.

Une violente altercation a eu lieu entre Ruud van Nistelrooy et Harry Winks pendant la trêve internationale, rapporte le Telegraph . L’entraîneur de Leicester et son milieu de terrain se sont frités à propos du refus de ce dernier de dormir au centre d’entraînement des Foxes mardi dernier. Une embrouille qui a été à l’origine de la non-convocation de Winks lors du déplacement à l’Etihad Stadium (défaite 2-0), et ne garantit pas sa présence ce lundi pour la réception de Newcastle, en championnat.…

TJ pour SOFOOT.com