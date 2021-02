À la une ce jeudi 25 février...

Covid-19. Après l'annonce de confinements le week-end sur le littoral des Alpes-Maritimes et à Dunkerque, dans le but de contrer la flambée de Covid-19, le Premier ministre Jean Castex doit prendre la parole ce jeudi 25 février et devrait insister sur la vigilance maximale face à une situation épidémique que le gouvernement juge « très préoccupante dans une dizaine de départements ».

Covid-19 à Nice : Estrosi en colère contre les touristes venus à NoëlDélinquance. Après une passe d'armes avec la ville de Marseille, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin vient apporter l'aide de l'État, jeudi, à la cité phocéenne gangrénée par les trafics de stupéfiants. Lutter durablement contre le trafic de drogue à Marseille implique une politique répressive dure « mais aussi des mesures sociales et économiques », pour donner des perspectives aux habitants de quartiers paupérisés, a de son côté estimé Jean-Baptiste Perrier, le directeur de l'Institut de sciences pénales et de criminologie

Violences : l'inquiétude d'Emmanuel MacronAlgérie. Accusé de « moquerie à l'égard des sciences de la religion et des rites islamiques », l'islamologue Saïd Djabelkhir va comparaître devant la justice, à la suite d'une plainte déposée contre lui par un collectif de citoyens. Connu pour ses propos souvent jugés « controversés » par les conservateurs, Saïd Djabelkhir

