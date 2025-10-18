A la une à 19H00

A LA UNE

Baisse de la note de la France par S&P: "un appel à la lucidité", juge le ministre de l'Economie

PARIS - La baisse de la note de la France par S&P vendredi est "un appel à la lucidité, à la responsabilité" et, "pour convaincre" les agences de notation, "il faut qu'on vote un budget", a estimé samedi le ministre de l'Economie Roland Lescure.

"Cette décision de modifier la note de la France de AA- à A+, c'est la troisième en un an, les trois agences (Fitch, Moody's et S&P, NDLR) ont dégradé" la note souveraine de la France, a souligné M. Lescure sur Franceinfo.

"Nous ne pouvons pas ignorer ce nuage. C'est au fond un nuage supplémentaire qui s'ajoute à un bulletin météo qui est déjà assez gris. C'est un appel à la lucidité, à la responsabilité", a-t-il dit.

Vendredi soir, alors que sa décision était attendue fin novembre, l'une des plus grandes agences de notation, S&P Global Ratings, a annoncé abaisser d'un cran sa note de la France, à A+, en invoquant une incertitude "élevée" sur les finances publiques en dépit de la présentation d'un budget pour 2026.

Retraite: pour le ministre du travail, "d'autres régimes sont possibles"

PARIS - "D'autres régimes" de retraite sont "possibles", a déclaré le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou, dans une interview à Ouest-France, alors que de nouvelles discussions avec les partenaires sociaux vont s'engager sur les retraites après la suspension de la réforme de 2023.

Le ministre évoque notamment dans cet entretien "le projet d'un système à points, abandonné en 2020 à cause du Covid, qui laissait à chacun le choix du moment de son départ".

M. Farandou cite également la piste d'une retraite par "capitalisation" et celle d'"un mélange de plusieurs systèmes".

Dans Gaza dévastée, le chef humanitaire de l'ONU évoque une tâche monumentale

GAZA - Le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Tom Fletcher, s'est rendu samedi dans la ville de Gaza dévastée par la guerre, constatant la tâche monumentale qui attend les organisations d'aide internationales pour y fournir les services de base et la nourriture.

En Israël, les autorités ont annoncé avoir identifié la dépouille d'un otage remise la veille par le mouvement islamiste palestinien Hamas dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu, entré en vigueur le 10 octobre.

Premier haut responsable de l'ONU à se rendre dans l'enclave depuis la fin des hostilités, M. Fletcher est arrivé à Gaza ville à bord d'un convoi de jeeps blanches de l'ONU, dans un champ de décombres.

"J'étais ici il y a sept ou huit mois. La plupart de ces bâtiments étaient encore debout. Mais là, c'est absolument épouvantable de voir une vaste partie de la ville devenue un paysage de désolation", a-t-il dit à l'AFP dans le quartier de Cheikh Radouane, où il a inspecté une station d'épuration des eaux usées.

Trump presse Zelensky de conclure un "accord" pour mettre fin à la guerre

WASHINGTON - Le président américain Donald Trump, qui affiche une complicité retrouvée avec son homologue russe Vladimir Poutine, a pressé vendredi Volodymyr Zelensky de cesser les hostilités, en restant sourd aux demandes de soutien militaire renforcé du président ukrainien.

"La rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été très intéressante et cordiale, mais je lui ai dit, comme je l'ai par ailleurs fortement suggéré au président Poutine, qu'il était temps d'arrêter la tuerie et de trouver un ACCORD", a écrit M. Trump sur son réseau Truth Social, en jugeant que les deux belligérants devaient "s'arrêter où ils sont".

"Laissons-les clamer victoire tous les deux, que l'histoire décide. Assez de tirs, assez de mort", a-t-il ajouté, avant de s'envoler pour la Floride. A son arrivée, il a réitéré son appel devant les journalistes: Ukraine et Russie devraient "s'arrêter immédiatement à la ligne de front" actuelle.

De son côté, le président ukrainien a pris acte de la fin de non-recevoir opposée pour l'instant à sa quête de missiles américains Tomahawk.

Pékin et Washington s'accordent sur de nouvelles négociations commerciales

PEKIN - Pékin et Washington se sont accordé samedi pour préparer de nouvelles négociations entre les dirigeants des deux plus grandes économies mondiales et éviter une autre escalade destructrice des droits de douanes.

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a annoncé vendredi une rencontre avec le Vice-Premier ministre chinois He Lifeng, chargé du commerce, la semaine prochaine pour préparer ces négociations, Pékin se disant prêt samedi à les entamer "dès que possible".

Les tensions commerciales entre les deux premières économies mondiales sont remontées d'un cran depuis une semaine, après l'annonce par Pékin d'un renforcement des contrôles sur les exportations de terres rares et les technologies nécessaires à leur raffinage.

EN BREF

- L'ex-ministre macroniste Clément Beaune a averti que le parti Renaissance "mourra s'il devient le marchepied" de la candidature de l'élue LR Rachida Dati aux municipales à Paris en mars prochain, se disant "prêt à mener ce combat" lui-même.

- Au moins 15 passagers d'un autocar ont été tués dans un accident, dans l'Etat brésilien de Pernambouc (nord-est), dont les circonstances restent à éclaircir, a annoncé samedi la police.

- L'Iran a déclaré ne plus être tenu par des "restrictions" concernant son programme nucléaire, samedi, jour de l'expiration d'un accord international conclu il y a dix ans.

- Des dizaines de milliers de résidents des Philippines ont quitté leurs maisons le long de la côte pacifique samedi, craignant des inondations côtières alors que la tempête tropicale Fengshen frappe la région.

- L'équipe de France de tennis de table s'est qualifiée samedi pour la finale des championnats d'Europe par équipes, en renversant l'Allemagne (3-1) après avoir perdu le premier match à Zadar, en Croatie.