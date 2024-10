À la Beaujoire, les féminines de Nantes font l’histoire

Pendant que les garçons se reposent, les filles du FC Nantes ont quant à elles pris le pouvoir à la Beaujoire lors d’un premier match historique dans l’enceinte nantaise ce samedi. Venus en nombre encourager leur équipe face au PSG, les supporters jaune et vert ont en plus signé un record d’affluence. Récit d’une soirée inoubliable.

Le périph’ intérieur nantais a des allures de samedi soir classique de match, ce 12 octobre 2024 : des bouchons à plusieurs kilomètres de la porte de la Beaujoire, des files d’attente à n’en plus finir pour accéder aux parkings, une vague odeur de frites qui embaume les alentours du stade… Mais lorsque l’on s’approche pour découvrir qui se cache sous cette nuée de maillots jaunes, les visages sont juvéniles et souvent féminins. Et pour cause, la rencontre du jour est une affiche peu banale pour l’écrin nantais. Historique, même. Car jusqu’ici, jamais les féminines du FC Nantes n’avaient pu fouler la pelouse du stade jaune et vert. Et Louise, 10 ans, n’aurait manqué ce Nantes-PSG pour rien au monde. « C’est trop bien de les voir jouer dans un grand stade , sourit celle qui joue aussi en club. C’est mieux qu’à Marcel-Saupin, il y a plus de monde ! »

Avec 16 847 spectateurs, le @FCN_Feminines signe ce soir face au PSG la meilleure affluence de l'histoire de l'#ArkemaPL hors duels entre l'OL et le PSG.…

Par Anna Carreau, à la Beaujoire pour SOFOOT.com