À l’OL, où vont les femmes ?

Après les révélations concernant la vente du bail de l’académie de l’Olympique lyonnais à la présidente de sa section féminine, le club rhodanien essaierait-il de se débarrasser de sa plus grosse machine à trophées ? Et si oui, dans quel intérêt ? Alors que les Fenottes affrontent le Paris Saint-Germain ce samedi soir (21h), difficile d’y voir clair.

C’est peu dire que pour le Stade de Reims, la victoire aux tirs au but face à l’Olympique lyonnais en 16 es de finale de la Coupe de France (0-0, 10-9 TAB) a été un double exploit. Déjà, parce que s’offrir le scalp des décuples vainqueurs de la compétition n’est pas donné à tout le monde, mais aussi – et surtout – parce que la section féminine du club champenois fait partie, comme le rappelle L’Équipe , des plus grosses victimes des restrictions financières imposées aux équipes de D1 (masculine) : entre le départ de l’entraîneuse historique Amandine Miquel pour Leicester et celui de 12 joueuses en début de saison, la diminution drastique de la masse salariale et six défaites consécutives pour démarrer l’exercice 2024-2025, rien ne saurait minimiser cette victoire ô combien symbolique pour les Marnaises.

Par Julien Duez pour SOFOOT.com