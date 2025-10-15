 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

A l'Assemblée, la censure s'éloigne mais le chaudron budgétaire s'annonce
information fournie par AFP 15/10/2025 à 17:47

Le Premier ministre Sébastien Lecornu à l'Assemblée nationale, le 15 octobre 2025 à Paris ( AFP / Alain JOCARD )

Le Premier ministre Sébastien Lecornu à l'Assemblée nationale, le 15 octobre 2025 à Paris ( AFP / Alain JOCARD )

Si la perspective de la censure s'éloigne pour Sébastien Lecornu, les tensions politiques sont loin d'être retombées, le Parlement s'apprêtant à plonger dans des débats budgétaires qui promettent d'être épiques et inédits sans la menace du 49.3 pour en garantir l'issue.

Mercredi, après son baptême du feu des questions au gouvernement à l'Assemblée, le Premier ministre a été accueilli froidement au Sénat pour sa déclaration de politique générale, où il a notamment proposé de confier la gestion du système de retraites aux partenaires sociaux.

Face à un hémicycle dominé par une alliance entre la droite et les centristes, où les troupes macronistes sont très peu nombreuses, Sébastien Lecornu a été très peu soutenu, applaudi seulement par une vingtaine de parlementaires.

Sa proposition mardi de suspendre la réforme des retraites jusqu'à l'élection présidentielle a notamment fait grincer les sénateurs Les Républicains, opposés, tout comme le patron du parti Bruno Retailleau, à tout retour en arrière.

Le Premier ministre a fait valoir que "suspendre, ce n'est pas renoncer" à la réforme et mis en avant la "stabilité" générée par cette initiative après des journées de crise politique : les socialistes ne voteront pas les motions de censure de La France insoumise et du Rassemblement national débattues jeudi matin.

RN, LFI, écologistes et communistes vont tenter de faire tomber le gouvernement, mais il devrait manquer une vingtaine de voix pour atteindre la majorité absolue des 289 voix nécessaires. Seuls trois députés socialistes sur 69, selon le patron du PS Olivier Faure, devraient voter la censure, malgré la consigne du parti, et suivre ainsi l'appel "à désobéir" lancé par le coordinateur de LFI Manuel Bompard.

- Terrain inconnu -

La cheffe de file des députés RN Marine Le Pen à l'Assemblée nationale, le 14 octobre 2025 à Paris ( AFP / Alain JOCARD )

La cheffe de file des députés RN Marine Le Pen à l'Assemblée nationale, le 14 octobre 2025 à Paris ( AFP / Alain JOCARD )

La présidente du groupe RN à l'Assemblée Marine Le Pen a fait contre mauvaise fortune bon cœur : si le gouvernement ne tombe pas jeudi, il "ne tiendra pas sur la durée", a-t-elle assuré, prévoyant une dissolution "dans trois semaines ou dans trois mois".

Car le Parlement va entrer en terrain inconnu avec la promesse de Sébastien Lecornu de lui laisser le dernier mot. "Le gouvernement proposera, nous débattrons, vous voterez", a-t-il répété aux parlementaires. Le Premier ministre s'est engagé à ne pas recourir à l'article 49.3 de la Constitution qui a permis l'adoption de tous les budgets sans vote depuis 2022.

Nombre de sièges par groupe à l'Assemblée nationale, au 14 octobre 2025 ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

Nombre de sièges par groupe à l'Assemblée nationale, au 14 octobre 2025 ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

Cette mise en retrait de l'exécutif - même s'il dispose d'autres moyens pour faire avancer les débats - risque de faire de l'Assemblée un champ de bataille permanent, où la volonté du gouvernement de négocier pourrait se heurter à la tentation de certaines oppositions d'enliser les débats.

"Maintenant que la balle est dans le camp de l'Assemblée (...) Ce serait quand même assez +abracadabrantesque+ qu'on ne puisse pas aller au vote de notre fait", a averti la présidente de la chambre basse Yaël Braun-Pivet.

Les majorités risquent en outre d'être variables en fonction des sujets et de... l'assiduité des parlementaires. "Les semaines qui viennent vont être très dures, j'ai dit à mes députés qu'il faudra être là tout le temps", anticipe le patron du groupe PS Boris Vallaud.

Déjà la suspension de la réforme des retraites n'est à ce stade qu'une annonce. Sébastien Lecornu s'est borné à assurer que le gouvernement la soumettrait "dès le mois de novembre" aux députés par un amendement au projet de budget de la Sécurité sociale (PLFSS).

- "Trahison" -

Face à l'opposition ou a minima l'abstention d'une large partie du socle commun - camp présidentiel et LR -, le RN et LFI n'ont pour l'instant pas confirmé qu'ils voteraient cette suspension alors qu'ils accusent les socialistes de "trahison" et qu'ils y voient un renoncement par rapport à l'abrogation qu'ils défendent.

Pour Manuel Bompard, passer par un amendement veut dire que le PS devra voter le PLFSS "le plus brutal de ces 30 dernières années".

Le président LFI de la commission des Finances de l'Assemblée Éric Coquerel a lui demandé au gouvernement qu'il "s'engage sur une loi spécifique" si le PLFSS n'aboutissait pas.

Mais pour les socialistes, "peu importe le véhicule", "sans suspension il n'y a pas de gouvernement", a prévenu Boris Vallaud.

Jean-Philippe Tanguy (RN) a, lui, mis "au défi" le PS d'apporter "la preuve concrète et opposable" qu'il a les moyens d'obtenir la suspension de la réforme.

Au-delà de leur "victoire" revendiquée sur les retraites, les socialistes entendent mener bataille, vote par vote, contre le gel du barème de l'impôt sur le revenu, des prestations sociales ou encore le doublement des franchises médicales.

Ces mesures font partie de l'effort budgétaire prévu par le gouvernement d'une trentaine de milliards d'euros, dont 14 milliards de nouveaux prélèvements obligatoires.

Budget France
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

9 commentaires

  • 15 octobre 18:53

    Des acteurs de théâtre aux dents longues pour avoir le pouvoir et au final tous en accord pour laisser détruire notre économie car personne ne parlera des entreprises liquides en grand nombre et depuis des années

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • BOUYGUES : Risque de correction sous les résistances
    BOUYGUES : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 16.10.2025 07:31 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. Les stochastiques ne sont ... Lire la suite

  • Le centre d'accueil pour migrants construit par l'Italie dans le port de Shengjin, à environ 60 km au nord-ouest de Tirana, le 11 octobre 2024 ( AFP / Adnan Beci )
    Migrations : un an après leur ouverture, les camps italiens en Albanie sont vides
    information fournie par AFP 16.10.2025 07:26 

    Un an après l'ouverture en Albanie de camps censés accueillir les migrants arrêtés dans les eaux italiennes, les lieux sont presque vides, les conditions de vie y sont dénoncées par de nombreuses ONG et la justice italienne a annulé des dizaines de décisions d'expulsions. ... Lire la suite

  • Le Premier ministre français Sébastien Lecornu
    Lecornu espère survivre à deux motions de censure à l'Assemblée
    information fournie par Reuters 16.10.2025 07:17 

    Débarrassé de la menace socialiste après son recul sur la réforme des retraites, Sébastien Lecornu devrait échapper ce jeudi à deux motions de censure du Rassemblement national (RN) et de La France insoumise (LFI) dans un hémicycle à l'atmosphère toujours éruptive. ... Lire la suite

  • ERAMET : Les résistances sont proches
    ERAMET : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 16.10.2025 07:13 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank