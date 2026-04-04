A Istanbul, Zelensky promet une coopération renforcée en matière de sécurité

(Actualisé tout du long avec commentaires de Zelensky et de la présidence turque)

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a annoncé samedi un renforcement de la coopération en matière de sécurité avec la Turquie à l'issue d'une rencontre à Istanbul avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan.

De "nouvelles mesures" en matière de coopération sécuritaire ont été convenues, a annoncé Volodimir Zelensky, ajoutant que les détails seraient finalisés prochainement.

"Cela concerne avant tout les domaines dans lesquels nous pouvons apporter notre soutien à la Turquie : expertise, technologie et expérience", a indiqué le dirigeant ukrainien sur Telegram.

Il a dit avoir discuté avec son homologue turc de possibilités de coopération dans le cadre de projets d'infrastructures gazières conjoints et du développement conjoint de gisements gaziers.

De son côté, Recep Tayyip Erdogan a assuré à Volodimir Zelensky que la Turquie continuerait de soutenir les négociations entre l'Ukraine et la Russie pour mettre fin au conflit, a fait savoir la présidence turque.

La Turquie, pays membre de l'Otan, a accueilli les premières négociations de paix au début du conflit en 2022.

Lors de sa rencontre avec Volodimir Zelensky, Recep Tayyip Erdogan a indiqué que la Turquie attachait une grande importance à la sécurité maritime en mer Noire, notamment pour les approvisionnements énergétiques, selon la présidence turque.

La semaine dernière, un drone sous-marin a percuté un navire pétrolier qui avait quitté la Russie, provoquant une explosion en mer Noire, près du Bosphore, à Istanbul. La Turquie a condamné cet incident.

L'Ukraine a récemment signé des accords de coopération sécuritaire avec l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et le Qatar, touchés à des degrés divers par des attaques iraniennes depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

Kyiv est également en contact avec d'autres pays de la région en vue d'arrangements similaires.

Depuis le début de la guerre entre les Etats-Unis et Israël d'une part, l'Iran de l'autre, l'Ukraine cherche à monnayer son expérience dans la lutte contre les drones acquise en quatre années de guerre contre la Russie.

Le porte-parole de Volodimir Zelensky a également précisé que le chef de l'Etat ukrainien prévoyait de rencontrer à Istanbul le patriarche orthodoxe de Constantinople Bartholomée.

(Max Hunder, Jean-Stéphane Brosse et Blandine Hénault pour la version française)