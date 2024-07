A Fos-sur-Mer, ArcelorMittal va durablement fonctionner avec un seul haut-fourneau

Le site ArcelorMittal de Fos-sur-Mer. ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

Le site de Fos-dur-mer d'ArcelorMittal, deuxième sidérurgiste mondial, fonctionnera durablement avec un seul de ses deux hauts-fourneaux, comme à plusieurs reprises ces derniers temps, face notamment à la baisse de la consommation d'acier, a annoncé mardi la direction.

"Le contexte européen de baisse de la consommation combiné à la hausse des importations d'acier et à des coûts de production non compétitifs en lien avec les droits CO2 nous contraint à poursuivre, sur le site de Fos-sur-Mer, un fonctionnement à un haut-fourneau de façon durable", écrit le groupe dans un communiqué transmis à l'AFP, confirmant une information initiale du quotidien La Provence.

"Durant la phase de transition vers la décarbonation, le site de Fos-sur-Mer poursuivra la marche à un seul haut-fourneau": "en 2026, après sa réfection, le haut-fourneau 1 prendra le relais du haut-fourneau 2 avec les mêmes conditions de fonctionnement", poursuit-il.

ArcelorMittal, qui avec ses sites de Dunkerque et Fos représente 4% des émissions françaises totales de gaz à effet de serre, a engagé des projets de transformation industrielle sachant qu'à Fos, les hauts-fourneaux sont les principaux émetteurs du site, une situation régulièrement dénoncée par les riverains.

Sur ce projet de décarbonation, le sidérurgiste précise que "le démarrage du four poche à l'aciérie (qui permet d'utiliser plus d'acier recyclé) en est la première étape, avec des résultats tangibles dès 2025", avant de poursuivre "les études relatives au projet de four à arc électrique à horizon 2030".

Concernant l'impact éventuel sur l'emploi, "il est prématuré de le dire" et "une étude plus précise va être engagée afin de définir les adaptations nécessaires d’un point de vue de l'organisation", détaille auprès de l'AFP un porte-parole du site.

L'usine d'ArcelorMittal de Fos-sur-Mer, qui emploie 2.500 salariés et 1.500 personnes engagées par des sous-traitants, compte deux hauts-fourneaux pouvant produire chacun deux millions de tonnes de fonte par an, sur un site de 1.600 hectares.

C'est l'une des deux usines du groupe en France, avec celle de Dunkerque (Nord) — le plus important site d'ArcelorMittal en Europe —, à compter des hauts-fourneaux.