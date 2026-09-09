A Dallas, Trump mise sur sa personne pour sauver les élections de mi-mandat

Donald Trump le 8 septembre 2026 à la Maison Blanche ( AFP / SAUL LOEB )

Donald Trump réunit son camp pour deux jours de rassemblement inédit jusqu'à jeudi à Dallas, au Texas, misant sur sa personne pour mobiliser les républicains avant des élections législatives de mi-mandat mal embarquées pour la majorité.

"Ce n'est pas quelque chose d'habituel. Comptez sur Trump pour faire les choses autrement", lance à l'AFP Rosie Swanson, une retraitée qui réside dans la ville texane.

Jamais encore les républicains n'avaient organisé de convention avant des élections de mi-mandat. Le format est habituellement réservé, pour eux comme pour les démocrates, aux années d'élection présidentielle.

"C'est une super idée pour mobiliser les électeurs et les inciter à aller voter", applaudit Angie Fisher, casquette rouge brodée de l'inscription "Trump 2028", venue de Caroline du Sud où elle travaille dans un magasin d'électroménager.

A moins de deux mois du scrutin du 3 novembre, les projections sont sombres pour les républicains: elles anticipent que les démocrates vont s'emparer de la majorité à la Chambre des représentants, entièrement renouvelée, et possiblement de justesse au Sénat, selon le modèle Decision Desk HQ. Une bascule qui restreindrait sérieusement la marge de manoeuvre de Donald Trump pour les deux dernières années de son mandat.

"Pour Trump"

Mais ses deux supportrices valident "absolument" la méthode Trump consistant à faire le pari d'entraîner les électeurs aux urnes sur son seul nom, malgré sa popularité au plus bas - tombée sous les 35% dans un récent sondage - entre guerre en Iran dans l'impasse et prix qui flambent, ceux de l'essence en tête.

"Faites comme si mon nom était sur le bulletin de vote, s'il vous plaît", a-t-il plaidé il y a quelques semaines.

Le président octogénaire est attendu à la tribune les deux soirs, pour un discours mercredi (à partir de 20h10 locales) et pour une autre intervention le lendemain, après son vice-président JD Vance.

"C'est pour ça qu'on est là, pour Trump", souligne Angie Fischer. Sinon, "je ne dirais pas que je ne serais pas venue, mais c'est lui qui me donne envie d'être ici."

En attendant son arrivée, la grande salle de l'équipe de basket des Mavericks était loin d'être pleine quand l'hymne américain a été chanté en ouverture du programme en milieu d'après-midi, sur la scène bardée d'écrans géants. Ses tribunes les plus hautes, décorées de drapeaux américains, étaient très largement vides, et les plus basses loin d'être remplies.

Environ un tiers sont en outre condamnées par des rideaux noirs par le dispositif installé.

Sur les tenues dans l'assistance, le rouge - la couleur du Parti républicain - est généreusement à l'honneur, et le drapeau américain interprété à toutes les sauces, jusqu'à la robe à sequins.

Ministres et MMA

Cette convention pas comme les autres - "à guichets fermés" selon Donald Trump - est pensée comme une succession de prises de parole, une cinquantaine par jour. Il s'agit d'égrainer les accomplissements revendiqués des deux dernières années, des baisses d'impôts à l'offensive contre l'immigration, et de dépeindre les démocrates en "extrémistes", en particulier avec la récente série de succès de son aile gauche.

"On va expliquer ce qu'on a fait", a déclaré Donald Trump avant d'embarquer dans Air Force One.

"Il aurait été plus efficace que le président trouve le moyen de maintenir sa cote de popularité au-dessus de 40 %", analyse pour l'AFP Matthew Green, professeur de sciences politiques à l'Université catholique d'Amérique, observant que "quand vous vous situez entre 30 et 35%, c'est généralement synonyme de très mauvais résultats pour votre parti".

Préparations pour accueillir la convention républicaines à Dallas, au Texas, le 8 septembre 2026 ( AFP / Kent NISHIMURA )

Si plus d'une centaine de candidats et parlementaires républicains sont annoncés, d'autres, engagés dans des courses serrées, ne s'y rendront pas. Pour éviter d'associer frontalement leur campagne à un président aussi impopulaire et clivant ou encore privilégier leur campagne de terrain.

Parmi les proches de Donald Trump, les ministres de la Justice Todd Blanche et des Finances Scott Bessent doivent aussi prendre la parole mercredi.

Le micro sera également donné à deux combattants de MMA, sport de combat qu'il avait amené jusque dans les jardins de la Maison Blanche, le jour de son 80e anniversaire en juin.

Le rassemblement texan va devoir se mesurer à la concurrence d'un autre sport: les deux premiers matchs de la nouvelle saison de la très populaire ligue de football américain coïncident avec ses deux soirées.