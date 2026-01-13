A choisir entre les USA et le Danemark, "nous choisissons le Danemark", dit le PM du Groenland

(Actualisé avec Premier ministre groenlandais)

Le Groenland restera partie intégrante du Danemark s'il doit faire le choix d'une appartenance au royaume scandinave ou aux Etats-Unis, a réaffirmé mardi le Premier ministre du territoire autonome, Jens-Frederik Nielsen.

Le ministre danois des Affaires étrangères Lars Lokke Rasmussen et son homologue du Groenland Vivian Motzfeldt sont attendus mercredi à Washington pour des discussions avec le vice-président américain J.D. Vance et le secrétaire d'Etat Marco Rubio.

Les deux diplomates avaient sollicité une entrevue face aux visées de Donald Trump sur le Groenland, un territoire autonome du Royaume du Danemark, que le président américain convoitait déjà lors de son premier mandat. Les Etats-Unis possèdent une base militaire sur cette île de 57.000 habitants, en vertu d'un accord de 1951.

"Nous sommes face à une crise géopolitique, et si nous avons à choisir entre les Etats-Unis et le Danemark ici et maintenant, nous choisissons le Danemark", a déclaré le Premier ministre du Groenland lors d'une conférence de presse commune à Copenhague avec la Première ministre danoise Mette Frederiksen. "Nous nous tenons unis avec le Royaume du Danemark."

Les responsables de la Maison blanche ont évoqué divers plans visant à placer le Groenland sous le contrôle des États-Unis, y compris le recours potentiel à l'armée américaine et des paiements forfaitaires aux Groenlandais pour les convaincre de quitter le Danemark et de rejoindre potentiellement les États-Unis.

"Conclure un accord, c'est le plus facile, mais d'une manière ou d'une autre nous allons avoir le Groenland", a déclaré dimanche le président américain à des journalistes, à bord d'Air Force One.

(Reportage Soren Jeppesen et Stine Jacobsen, version française Sophie Louet, édité par Blandine Hénault)