À cause du Covid, les dernières Xbox et PlayStation ne font pas recette

Si l'épidémie de Covid-19 a fait bondir les ventes de jeux vidéo, notamment en raison des confinements et couvre-feux, le virus a un effet inverse concernant les deux dernières consoles stars de l'univers numérique, la Xbox Series X et la PlayStation 5. En cause, selon Europe 1, un manque de composants, pandémie oblige.

La radio précise que Microsoft et Sony ne communiquent pas sur leurs ventes, mais que, selon le spécialisé Ludostrie, 165 000 PlayStation 5 et 86 000 Xbox Series X s'étaient vendues en France à la fin du mois de décembre 2020. C'est bien moins - environ 30 % - qu'en 2013, lorsque les constructeurs américain et japonais avaient sorti leurs précédentes consoles, les vendant, dans le même laps de temps, à 240 000 exemplaires pour la PlayStation 4 et 126 000 pour la Xbox One.

Pour Europe 1, Ina Gelbert, directrice de Xbox France, a précisé les raisons de ce retard. « Déjà, en temps normal, nos usines ont des capacités de production limitées. Le Covid a créé des contraintes supplémentaires, nous avons dû nous adapter », a-t-elle indiqué. Présentant ses excuses aux joueurs, Phil Spencer, patron de Xbox Game Studios, a de son côté détaillé, dans une vidéo publiée sur YouTube : « J'aimerais qu'on ait plus de consoles, mais elles se vendent tellement vite. On ne les retient pas, je vous assure, on les fabrique aussi vite que possible. Toutes les usines tournent à plein régime. » Et de

