À 40 ans, Papiss Cissé continue de martyriser les défenses anglaises
information fournie par So Foot 10/11/2025 à 13:11

À 40 ans, Papiss Cissé continue de martyriser les défenses anglaises

À 40 ans, Papiss Cissé continue de martyriser les défenses anglaises

Le football champagne chez les amateurs.

Vous vous souvenez de Papi Cissé ? Mais si, le buteur sénégalais formé à Metz, qui a joué pour Newcastle (131 matchs), Fribourg ou encore Fenerbahçe, l’attaquant aux 34 sélections avec les Lions de la Teranga. Retraité depuis peu, le joueur de 40 ans a relevé un nouveau challenge : rallier le club amateur du Wythenshawe FC, dans la banlieue de Manchester.…

CDB pour SOFOOT.com

Sport
  • Quand la tête de Messi remplace les notes sur les copies de jeunes argentins
    Quand la tête de Messi remplace les notes sur les copies de jeunes argentins
    information fournie par So Foot 10.11.2025 14:16 

    Zéro + zéro = la tête à Leo. Jeune enseignante en mathématiques et fan de football, Camila Brambilla , a eu une riche idée pour aider ses élèves à progresser. Dans une vidéo à succès sur TikTok, qui cumule de plus de 300.000 vues depuis fin octobre, elle dévoile ... Lire la suite

  • Le melon d'Emmanuel Emegha se porte bien, merci pour lui
    Le melon d'Emmanuel Emegha se porte bien, merci pour lui
    information fournie par So Foot 10.11.2025 12:31 

    Ses buts et ses danses nous avaient manqué, ses punchlines aussi. Grand artisan de la victoire de Strasbourg face à Lille (2-0) ce dimanche, Emmanuel Emegha a signé son retour en tant que titulaire de la meilleure des façons en s’offrant un doublé à la Meinau. ... Lire la suite

  • Lionel Messi fait son retour au Camp Nou
    Lionel Messi fait son retour au Camp Nou
    information fournie par So Foot 10.11.2025 12:14 

    Le chef de chantier. Quelques heures après avoir inscrit un doublé face à Nashville pour porter l’Inter Miami en demi-finale de conférence Est, Lionel Messi s’est autorisé une virée nocturne dans la ville qui l’a vu devenir grand . Grand fan des stades en travaux, ... Lire la suite

  • Pelle à neige et retourné acrobatique : la finale du championnat canadien était épique
    Pelle à neige et retourné acrobatique : la finale du championnat canadien était épique
    information fournie par So Foot 10.11.2025 12:08 

    Peut-on faire plus Canadien que ça ? Oubliez Jérémy Doku, le Boca-River ou OL-PSG : c’est du côté de la capitale canadienne qu’il fallait regarder depuis tout ce temps. Finalistes malheureux de l’édition 2022, l’Atlético Ottawa a décroché face au CF Cavalry le ... Lire la suite

