À 40 ans, Papiss Cissé continue de martyriser les défenses anglaises
Le football champagne chez les amateurs.
Vous vous souvenez de Papi Cissé ? Mais si, le buteur sénégalais formé à Metz, qui a joué pour Newcastle (131 matchs), Fribourg ou encore Fenerbahçe, l’attaquant aux 34 sélections avec les Lions de la Teranga. Retraité depuis peu, le joueur de 40 ans a relevé un nouveau challenge : rallier le club amateur du Wythenshawe FC, dans la banlieue de Manchester.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer