"800.000 euros d'économies pour 2026" : l'Assemblée nationale gèle les retraites des anciens députés

La décision a été validée à l'unanimité en marge de l'examen au Parlement du projet de budget de la Sécurité sociale.

L'hémicycle de l'Assemblée nationale, le 11 décembre 2025 (illustration) ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le bureau de l'Assemblée nationale, sa plus haute instance exécutive, a acté le gel des pensions de retraite des anciens députés pour 2026, a-t-on appris jeudi de sources parlementaires.

La décision du bureau a été actée mercredi à l'unanimité sur proposition des questeures de l'Assemblée, a confirmé à l'AFP l'une d'elles, Christine Pirès Beaune (PS), confirmant une information de LCP . "Cela représente 800.000 euros d'économies pour 2026" pour l'institution, qui a entériné la mesure au titre des économies demandées à l'ensemble du pays.

Effort symbolique

La décision de geler ces pensions, plutôt que de les revaloriser au 1er janvier sur l'inflation, a été prise en marge de l'examen au Parlement du projet de budget de la Sécurité sociale, qui devrait revenir à l'Assemblée pour un vote définitif le 16 décembre.

Le gouvernement souhaitait initialement geler via ce texte les pensions de retraites et les minima sociaux, mais s'est heurté à une opposition ferme de l'Assemblée. Le gel des pensions des anciens députés ne pouvait, lui, être acté que par le bureau la chambre basse : "On a un statut autonome, notre propre sécurité sociale, et notre propre système de retraite", rappelle Mme Pirès Beaune. La députée a également expliqué que cette décision avait été prise en concertation avec "l'association des anciens députés, qui l'a tout de suite acceptée".