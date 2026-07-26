Andrea Pirlo rattrapé par ses liens avec la Russie

C’est ça de penser à court terme. Alors que le duo Maldini-Leonardo a essuyé le refus (poli) de Pep Guardiola d’entraîneur la sélection italienne, les deux compères ont finalement jeté leur dévolu sur Andrea Pirlo. Problème : l’ancien brosseur de coups-francs soyeux, actuellement sous contrat avec United FC aux Emirats arabes unis, traîne quelques casseroles d’ordre politique et moral derrière lui.

Une visite qui dérange

L’employeur de Pirlo est en effet le milliardaire russe Sergueï Lomakine. Propriétaire de la chaîne de supermarchés russes Fix Price et d’United FC, l ‘homme d’affaires a également des parts au sein de la société de paris sportifs Fonbet, dont l’ancien international italien est ambassadeur. Un contrat qui, selon l’ancien sélectionneur de l’équipe italienne de volley-ball Mauro Berruto, rend incompatible la prise en charge de la Nazionale par Andrea Pirlo : « Le fait qu’il soit russe est un facteur aggravant » , ajoute ce membre du Parti démocrate (centre-gauche), cité par La Repubblica. …

JD pour SOFOOT.com