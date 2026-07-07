634 milliards de dollars en 2026 : ce que l'Europe et le Canada dépensent pour l'Otan

Cette somme est en augmentation de 11% par rapport à l'an dernier.

( AFP / OZAN KOSE )

Les dépenses strictement militaires des pays européens de l'Otan et du Canada vont augmenter en 2026, un rythme moins élevé que l'année précédente, a annoncé mardi l'Alliance atlantique.

Les Alliés européens et le Canada vont dépenser 634 milliards de dollars en 2026, selon l'estimation de l'Otan, contre 571 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 11%.

En 2025, la progression de leurs dépenses militaires avait atteint près de 20%.

L'Otan a publié ces chiffres mardi, au premier jour de son sommet à Ankara où le président américain Donald Trump est arrivé dans l'après-midi, en dénonçant une nouvelle fois l'écart entre les dépenses militaires américaines et celles de ses alliés européens et canadien.

Composer avec la nouvelle barre des 5% de PIB

L'an dernier, les 32 pays de l'Alliance se sont engagés à consacrer d'ici 2035 au moins 5% de leur Produit intérieur brut (PIB) à leurs dépenses de sécurité, dont 3,5% pour leurs dépenses militaires stricto sensu.

Cette année, les Alliés européens et le Canada ont atteint 2,53%, en légère hausse par rapport à 2025 (2,31%), mais à des rythmes très différents. En 2026, cinq pays ont déjà atteint les 5% de dépenses de sécurité: Pologne, Lituanie, Lettonie, Estonie et Grèce. Ils n'étaient que trois l'an dernier (Pologne, Lituanie et Lettonie).

La France en 2026 a consacré 2,22% de son PIB aux dépenses militaires stricto sensu, contre 2,04% l'an dernier.

Les Etats-Unis vont atteindre cette année les 3,17%, soit le même niveau que l'année précédente.

Les pays de l'Otan s'étaient engagés en 2014 à atteindre les 2% d'ici 2024. Tous l'avaient atteint l'an dernier, mais un pays, la Slovénie, sera en dessous de ce pourcentage, selon les estimations de l'Otan, à 1,62%.