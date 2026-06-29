6.700 foyers privés d'électricité à cause des fortes chaleurs, notamment à Paris

Vue aérienne de la place de la Bourse, à Paris, le 14 juillet 2017 ( AFP / JEAN-SEBASTIEN EVRARD )

Une panne due aux fortes chaleurs privait lundi soir d'électricité 6.700 foyers, principalement en Ile-de-France et surtout à Paris, a indiqué Enedis.

Parmi les quartiers touchés figure le secteur de la place de la Bourse et alentour, dans le centre de la capitale, qui inclut le siège de l'Agence France-Presse (AFP).

Le siège de l'AFP est alimenté depuis la nuit de samedi à dimanche uniquement par ses propres groupes électrogènes, a indiqué la direction de l'agence de presse. C'était toujours le cas lundi vers 20h00. Mais l'activité des journalistes et des autres salariés au siège de l'agence se poursuit normalement.

"Les températures ont localement atteint des niveaux très élevés, y compris la nuit, et ont fortement chauffé les sols goudronnés, mettant sous contrainte le réseau souterrain" et fragilisant des équipements, ce qui a "entraîné des incidents localisés en milieu urbain dense, comme sur le secteur de Bourse", a expliqué à l'AFP le gestionnaire du réseau de distribution.

A 17h00, "des incidents isolés persistent en lien avec les chaleurs exceptionnelles des derniers jours, touchant 6.700 foyers principalement en Ile-de-France", indique Enedis, sans préciser leur localisation.

Le secteur Bourse, à Paris, inclut l'AFP mais aussi l'Autorité des marchés financiers (AMF), qui a également été touchée par cette panne électrique.

De son côté, Enedis indique que ses "équipes sont pleinement mobilisées sur le terrain".

Dans le secteur de la Bourse, plus de la moitié des clients a été réalimentée lundi grâce à des manœuvres à distance sur le réseau électrique. Un groupe électrogène a ensuite été déployé vers 19H00 pour réalimenter l'autre moitié des clients concernés par la panne, selon Enedis.

Par ailleurs, du fait cette fois des orages survenus depuis samedi, quelque 11.300 clients devaient encore être dépannés lundi à 17H00, principalement dans le Nord (7.600) et l'Aisne (3.500).

L'épisode caniculaire que traverse la France depuis une dizaine de jours affecte fortement le réseau électrique en France, les sols en surchauffe mettant à rude épreuve les câbles d'alimentation ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Depuis le début de cette canicule il y a une dizaine de jours, au total plus d'une centaine de milliers de foyers ont été privés d'électricité du fait de la chaleur. Les orages ont par la suite entraîné des coupures de courant dans des dizaines de milliers de foyers.

La vigilance orange canicule a été levée lundi dans toute l'Ile-de-France et neuf départements de l'Est, selon Météo-France, qui maintient néanmoins ce niveau d'alerte dans trois départements du Sud-Est et la Corse.