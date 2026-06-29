Fibre Excellence: Pigasse, Régions et syndicats demandent le soutien de l'Etat

Lentrée du site de Fibre Escellence à Tarascon, le 14 avril 2026 dans les Bouches-du-Rhône ( AFP / Thibaud MORITZ )

Le financier Matthieu Pigasse, qui a jusqu'à jeudi pour déposer une offre de reprise de Fibre Excellence, les présidents des régions Occitanie et Provence-Alpes-Côtes d'Azur, et les syndicats CGT, CFDT et FO ont demandé à l'Etat de "prendre ses responsabilités" pour sauver le fabricant de pâte à papier.

La direction de Fibre Excellence a annoncé le 22 juin retirer son offre de reprise du groupe papetier en difficulté pour laisser la place à "un nouvel investisseur", à savoir M. Pigasse.

"En quelques jours, chacun a accepté de faire évoluer sa position. Des investisseurs se sont engagés, d’autres sont en train de le faire. Les Régions se sont mobilisées. Les organisations syndicales ont contribué activement à la construction du projet", écrivent M. Pigasse, Carole Delga, présidente de la région Occitanie, Renaud Muselier, président de Paca, et les numéros un de la CGT, Sophie Binet, de la CFDT, Marylise Léon, et de FO, Frédéric Souillot, dans un courriel au ministre délégué chargé de l'Industrie, Sébastien Martin.

"Pourtant, les propositions de l'État demeurent aujourd'hui identiques à celles qui étaient déjà formulées avant cette évolution majeure du dossier, lorsque le projet reposait encore principalement sur le management seul ou l'actionnaire indonésien", ajoutent-ils dans ce courriel daté de dimanche soir dont l'AFP a eu copie.

Demandant "la mobilisation effective de tous les leviers dont dispose l’État afin de donner toutes les chances à un projet désormais profondément consolidé", ils estiment notamment que la Caisse des dépôts "pourrait être mobilisée afin d’apporter un investissement de long terme dans Fibre Excellence et renforcer encore la crédibilité financière de l’offre".

Fibre Excellence, qui possède les deux dernières grandes fabriques de pâte à papier de France, à Saint Gaudens (Haute-Garonne, 270 salariés) et Tarascon (Bouches-du-Rhônes, 275 salariés), a été placée en redressement judiciaire fin avril après que son actionnaire Jackson Wijaya - dont la famille dirige le géant indonésien de la pâte à papier mondiale Asia Pulp and Paper -, a refusé d'envisager des investissements supplémentaires.