Feu vert du Conseil d'Etat à la poursuite du chantier contesté de l'A69

Vue aérienne du chantier de construction de l'autoroute A69 à Puylaurens, le 11 novembre 2025 dans le Tarn ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Le Conseil d'Etat a autorisé de manière "définitive" la poursuite du chantier de l'autoroute A69 Toulouse-Castres, contesté par des écologistes qui avaient obtenu de la justice administrative la suspension du chantier pendant trois mois en 2025.

Dans un communiqué diffusé lundi, "le Conseil d'Etat relève que le projet autoroutier A69 répond à quatre objectifs distincts: réduire le temps de trajet entre Castres et Toulouse, améliorer le cadre de vie des riverains, procurer un gain de sécurité routière et contribuer au développement de l'agglomération castraise".

Pour l'institution, "ni l'aménagement du réseau routier existant, ni la mise à deux fois deux voies de l'actuelle route nationale 126, ni l'amélioration de la liaison ferroviaire ne constituent une +solution alternative satisfaisante+ dès lors qu'aucune de ces options ne permet de répondre de manière aussi efficace que la liaison autoroutière aux quatre objectifs poursuivis".

En février 2025, le tribunal administratif de Toulouse avait donné suite au recours des opposants et invalidé les autorisations environnementales du chantier de l'A69, estimant que ce nouvel axe routier ne répondait pas à une "raison impérative d'intérêt public majeur" (RIIPM). La cour administrative d'appel de Toulouse avait annulé cette décision en décembre.

Le Conseil d'Etat a ensuite été saisi par des associations qui, comme certains scientifiques, dénonçaient les destructions de zones humides, de terres agricoles, d'arbres, d'écosystèmes et de nappes phréatiques liées aux travaux, entrepris en 2023.

Ce segment autoroutier de 53 km est censé raccourcir d'une vingtaine de minutes le trajet entre Toulouse et Castres, qui nécessite aujourd'hui environ 1H15 de voiture.

"Déni climatique"

Le collectif d'opposants à l'A69 La Voie est libre a aussitôt regretté lundi la décision de la plus haute juridiction administrative française: "C'est officiel, dans un monde qui brûle, le déni climatique est décrété par la plus haute sphère du pouvoir juridique", ont-ils fustigé dans un communiqué.

Vue aérienne du chantier de construction de l'A69 à Saix, le 8 décembre 2025 dans le Tarn ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

"La semaine où nous ressentons comme jamais les températures létales du mur climatique, le pire signal vient d'être envoyé par le Conseil d'Etat, incapable d'appliquer le droit face aux pressions du lobby politico-financier de l'A69. Ils valident le parfait emblème de notre fuite en avant", écrit encore ce collectif.

Depuis le début des travaux en mars 2023, des opposants ont occupé des arbres pour éviter leur abattage, tenté d'installer des zones à défendre sur le tracé et organisé des rassemblements de milliers de personnes, parfois émaillés d'incidents violents avec les forces de l'ordre.

Des partisans de l'A69 se sont aussi fait entendre, notamment en manifestant en masse le 8 mars 2025 à Castres avec comme slogan: "A69, on finit!". Ils voient dans l'autoroute une solution de désenclavement du bassin de population de Castres-Mazamet, qui compte environ 100.000 habitants.

Or, pour les opposants, ce bassin n'est pas enclavé et, même s'il l'était, une autoroute ne serait selon eux certainement pas une garantie de désenclavement.